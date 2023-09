Frisches Gemüse vom Weddinger Acker Berlins Elisabeet-Garten liefert jetzt auch

Mangold, Kartoffeln, Kürbis und Co. aus Brandenburg – das ist nichts Neues. Fast alle Anbieter von Gemüsekisten liefern aus dem Umland erntefrisch in die Hauptstadt. Doch es geht jetzt noch regionaler und noch frischer! Seit Ende Juli läuft im Soldiner Kiez die erste Saison der Elisabeet-Gemüsekiste. Das Gemüse vom Weddinger Acker wird jeden Dienstag geerntet und ist nur wenige Stunden später bei den Abonnenten.

Auf einer etwa 500 Quadratmetern großen Fläche am Rand des Friedhofs St. Elisabeth II an der Wollankstraße wirtschaftet der gemeinnützige Gemeinschaftsgarten Elisabeet seit drei Jahren im Freiland und unter einem Folientunnel. Im vergangenen hat das Team das Konzept und die Arbeitsabläufe so umgestellt, dass auf der vorhandenen Fläche mehr geerntet werden kann. „Im Winter haben wir eine Anbauplanung gemacht und jetzt befinden wir uns im Testjahr“, sagt Meike Stark vom Elisabeet.

Kontakt zum Elisabeet Wer sich für die Gemüsekisten oder generell das Konzept interessiert, erreicht die Solawi per Mail: elisabeet@himmelbeet.de

Wer jede Woche eine Gemüsekiste haben möchte, wird Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft des Elisabeets (Solawi). Bei diesem Konzept verbinden sich Verbraucher für eine Saison mit einem Landwirtschaftsbetrieb. Ein Jahr lang gibt es dann wöchentlich eine Gemüsekiste zu einem festen Preis.

Das Elisabeet bringt Farbe in den Wedding. © Dominique Hensel

„Wir vergeben die Ernteanteile nach einem Bieterverfahren“, erklärt Meike Stark. Das Elisabeet ermittelt die Gesamtkosten für die Produktion, die Solawi-Teilnehmer begleichen diese gemeinsam nach einem solidarischen Prinzip.

Dienstags wird geerntet, anschließend beginnt die Abholung der Ernteanteile durch die Mitglieder. Dafür werden prall gefüllte Kisten mit Gurken, Roten Beten, Bohnen, Minze und Rucola im Garten aufgebaut; jeder wiegt sich seinen Ernteanteil selbst ab. Bereits einige Tage vor der Abholung erfahren die Mitglieder über eine Messanger-Gruppe, welche Gemüsesorten sie bekommen werden, dazu gibt es Rezeptvorschläge.

Eine Verpflichtung zum Mithelfen auf dem Acker gibt es auf dem Elisabeet-Acker anders als bei anderen Solawis übrigens nicht. Wer aber Lust zum Gärtnern hat, der kann das freitags ab 14 Uhr bei den Mitmachtagen freiwillig tun.