Frust am beliebten Berliner Havelradweg Der Bezirk will hier einen Zebrastreifen - der Senat lehnt ab

Havelradweg? Kennt jeder, super Trasse, viel genutzt und viel Idylle - allerdings mit so manchem Hindernis in Berlin-Spandau. Deshalb hat die SPD-Fraktion um Uwe Ziesak im Rathaus Spandau im Sommer 2021 einen Zebrastreifen gefordert. Denn: In Gatow müssen die Leute an einer Bushaltestelle den Kladower Damm kreuzen – und das kann an der kleinen Mittelinsel ziemlich zäh sein. Oben ein Foto vom Havel-Rad- und Wanderweg, rechts die BVG-Haltestelle Am Graben.

Fand die Bezirkspolitik super – doch die Landespolitik um Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, Grüne, lehnt den Wunsch ab. Der Kladower Damm (11.500 Autos am Tag) ist eine Hauptstraße, also hat der Senat selbst in Gatow ein Wörtchen mitzureden. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie in voller Länge und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke lesen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Urteil der Fachleute aus der Innenstadt: Es besteht kein Bedarf am Rad- und Wanderweg. Das teilte Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, jetzt auf Nachfrage von Francesco-Marco Tommasino, SPD, im Rathaus mit. Zitat aus der Prüfung der Fachleute aus der Senatsverwaltung: „Aufgrund der geringen Fahrgastzahlen und des sehr hohen Anteils an querenden Radfahrer*innen wird die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs als nicht erforderlich betrachtet. Die vorhandene Mittelinsel reicht als Querungshilfe aus.“

Denken Sie dran, wenn Sie beim Familienausflug mal wieder über die Straße hetzen.

Hier die weiteren Themen aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Auf rund 270.000 Abos kommen die Berliner Bezirksnewsletter schon, die der Tagesspiegel Ihnen einmal pro Woche schickt - mit konkreten Bezirksnachrichten, Kiezdebatten, vielen Tipps und Terminen. Probieren Sie uns gerne aus! Die Newsletter für die 12 Berliner Bezirke gibt es unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter lesen können.

AfD-Stadtrat tritt zum 12. Mal im Rathaus aus - und klagt in der Innenstadt

tritt zum 12. Mal im Rathaus aus - und klagt in der Innenstadt Best-of-BVV: Wildschweine, Tagesspiegel-Leser, Igel, Florida Eis

Neuwahl: Das sagt die Bürgermeisterin - und 6 x Getuschel vom Rathausflur

- und 6 x Getuschel vom Rathausflur Neuwahl: Auch ein Spandauer Bürgeramt wird geschlossen

wird geschlossen 10.000 Leute, 19 Stockwerke , 9100 Stellplätze - für Fahrräder: Berlins neues Superviertel in Spandau „Insel Gartenfeld“

, 9100 Stellplätze - für Fahrräder: Berlins neues Superviertel in Spandau „Insel Gartenfeld“ Weihnachtsfest für Obdachlose aus dem Falkenhagener Feld

aus dem Falkenhagener Feld Nach Ärger um Weihnachtsbäume im letzten Jahr: Wird das heilige Rathaus 2022 leuchten?

im letzten Jahr: Wird das heilige Rathaus 2022 leuchten? Heinrich-Böll-Schule : Neue Schule, alte Turnhalle - Ärger um Sanierung. Schulleiterin schreibt Brandbrief, Bürgermeisterin antwortet

: Neue Schule, alte Turnhalle - Ärger um Sanierung. Schulleiterin schreibt Brandbrief, Bürgermeisterin antwortet Kladower Damm: Senat will doch keinen Zebrastreifen am Havelradweg in Gatow

in Gatow Kladow, Johannesstift, Falkensee : Weihnachtsmärkte zum 1. Advent

: Weihnachtsmärkte zum 1. Advent Berlins bester Luftbildfotograf zeigt im Newsletter seine Fotos aus Spandau

zeigt im Newsletter seine Fotos aus Spandau Eintracht Spandau mit neuem Mannschaftsbus

mit neuem Mannschaftsbus Stararchitekt David Chipperfield plant Viertel in Siemensstadt am alten Osram-Werk

...und noch mehr unter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite