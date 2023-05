Führerschein und Auto beschlagnahmt Berliner Polizei stoppt illegales Autorennen auf der Oranienburger Straße

Die Berliner Polizei hat am Sonntagnachmittag ein illegales Autorennen in Reinickendorf gestoppt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, beobachteten Polizeikräfte gegen 16 Uhr auf der Oranienburger Straße in Waidmannslust, wie sich die Fahrerin eines weißen BMW und der Fahrer eines schwarzen Mercedes ein Rennen lieferten.

Während sie die zwei Autofahrer mit Blaulicht und Martinshorn verfolgten, hätten die Einsatzkräfte gesehen, wie beide Personen mehrere riskante Überholmanöver mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit vornahmen, hieß es weiter. Als die beiden Fahrzeugführer schließlich auf einem Parkplatz halten und kontrolliert werden sollten, habe der Mercedes-Fahrer auf dem Parkplatz erneut stark beschleunigt und sei in Richtung Zabel-Krüger-Damm geflüchtet.

Die 39 Jahre alte BMW-Fahrerin hielt mit ihrem Auto auf dem Parkplatz. Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug sowie den Führerschein der Frau. Sie muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Tsp)