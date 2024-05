Für Berlins neue Wasserball-Arena Die Kammmolche sollen schon mal umgesiedelt werden

Was gibt’s eigentlich Neues von der Berliner Wasserball-Arena? Die soll auf der Wiese neben der jetzigen Schwimmhalle an der Gatower Straße in Spandau entstehen. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht sie („Die Wasserballarena in Spandau wird gebaut“), allerdings ist’s um das Projekt auffällig still geworden. Letzte Kostenschätzung: Pi mal Daumen 25 Mio. Euro. Finanziert ist der Bau im Landeshaushalt nicht, dabei platzt die jetzige Schwimmhalle mit dem Schulsport aus allen Nähten. Die Arena soll auch Olympiastützpunkt werden.

Berlins Top-Klub, die Wasserfreunde Spandau, wollen nach vielen Jahrzehnten zurück nach Hause, wo sie bis 1994 gespielt haben („Die Leute standen in Fünferreihen ums Außenbecken. Wer clever war, brachte einen Campingstuhl mit. Es gab keine Tribünen, dafür Bier und Bratwurst am Schwimmbecken – eine irre Atmosphäre war das!“). Am Wochenende hat Bürgermeister Frank Bewig, CDU, die Sportler um Hagen Stamm im Europapokal-Viertelfinale besucht und setzte sich eine lustige Badekappe auf den Kopf: hier das Foto.

Jetzt könnten schon mal die Amphibien für den Neubau eingesammelt werden, bevor dort irgendwann mal Bauarbeiter ernst machen und das umsetzen, was die Landespolitik angekündigt hat. 2024 soll der Kammmolch womöglich eingesammelt werden. „Wie bei solchen Baumaßnahmen üblich, wurde das Areal mit Hilfe eines Naturschutzgutachtens genau untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass dort Nördliche Kammmolche ihr Winterquartier haben.“ War 2021 Thema hier im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

Die Wasserball-Arena in Bildern

Hier der Blick in den Bebauungsplan. Gut zu erkennen: Links die heutige Halle (dunkel eingefärbt), daneben die Wasserball-Arena. Darunter befindet sich die Wiese mit den Freibädern. © Bezirksamt Spandau

Die Wasserball-Arena soll 900 Zuschauerplätze haben und Olympia-Stützpunkt sein. Sie soll tagsüber außerdem den Schulsport aufnehmen, der aktuell im normalen Becken stattfinden muss. © Simulation: Wasserfreunde

Diese erste Skizze aus dem Rathaus zeigt gut die Größenverhältnisse. Rechts neben dem farblich markierten Neubau ist die jetzige Halle zu erkennen. © BA Spandau

„Diese Population lebt im Sommer in einem Teich im nahe gelegenen Südpark; während der kühlen Jahreszeit überwintert sie unbehelligt auf dem Gelände des Sommerbades, das dann ungenutzt ist. Kammmolche gehören zu den stark gefährdeten Arten“, so die Bäderbetriebe. „Um die Kammmolch-Population zu schützen, wird nun erwogen, sie umzusiedeln. Derzeit wird untersucht, wo und unter welchen Umständen das möglich wäre.“ 18 Zentimeter ist der Molch lang.

