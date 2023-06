Für die Energiewende nach Berlin ausgewandert „Deutsche Märchen der Gebrüder Grimm haben mich schon immer fasziniert“

Sie kam mitten in der Pandemie aus Algerien nach Deutschland – ohne die Sprache zu können, weil sie hier ihre Karriere voranbringen wollte. Imen Attatra, 30, sagt, sie ist als Softwareentwicklerin hoch motiviert, ihre hervorragende Ausbildung als Programmiererin aus Algerien hier für die Entwicklung nachhaltiger Technologien einzusetzen. So kam sie zum Kreuzberger Unternehmen metr, das Heizungsanlagen digitalisiert und optimiert, um den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und CO₂ zu reduzieren. Ein Beispiel, das Mut macht und zeigt, welches Potenzial in weiblichen Fachkräften aus dem Ausland steckt.