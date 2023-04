Mit Freunden und in Familie Wo sich Walpurgisnacht und 1. Mai in Berlin gut verbringen lassen

Tipps für den 30. April

1 Helle Mitte Tanzt

Volksfest auf dem Alice-Salomon-Platz in Hellersdorf; am 30. April noch bis 21 Uhr, am 1. Mai von 11 bis 20 Uhr – Infos hier

2 Frühlingsfest am Kurt-Schumacher-Damm

Volksfest auf dem Zentralen Festplatz; am 30. April noch bis 22 Uhr, am 1. Mai von 13 bis 22 Uhr – Infos hier

3 „Kunst trifft Wein“ in Lichtenrade

Idyllisch am Dorfteich. Alt-Lichtenrade in 12309 Berlin; am 30. April von 12 bis 23 Uhr, am 1. Mai von 12 bis 20 Uhr – Infos hier

4 Gallery-Weekend

Jetzt aber schnell! Das Gallery-Weekend geht noch bis 18 Uhr – Infos hier

5 Walpurgisnacht in der Marina Wendenschloss

Essen, Trinken, Tanzen. Besucher dürfen verkleidet sein. Das beste Kostüm wird prämiert. Wendenschloßstr. 350-354 in 12557 Berlin

6 Walpurgisnacht im Strandbad Wendenschloss

Buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg. Möllhausenufer 30 in 12557 Berlin. Bis 22 Uhr – Infos hier

7 Hausfest im „Zukunft am Ostkreuz“

Die letzte Feier auf dem angestammten Gelände an der Laskerstr.aße 5. Von 15 bis 6 Uhr – Infos hier

8 Goerzmarkt mit Tanz in den Mai

Im Goerzwerk Lichterfelde kann unter dem Maibaum in den Mai getanzt werden. Goerzallee 299 in 14167 Berlin. Ab 13 Uhr – Infos hier

9 Freiluft-Kino im Kranzler-Eck

„Jim Knopf und die wilde 13“. Einlass ab 19 Uhr, „Abendschau live“ ab 19.30 Uhr, Filmstart um 20 Uhr. Kurfürstendamm 22 in 10719 Berlin – Infos hier

Tipps für den 1. Mai

1 Großes Kinder- und Familienfest in der ufa-Fabrik

Viktoriastraße 13, 12103 Berlin, auf dem ufaFabrik-Gelände in Tempelhof am U-Bahnhof Ullsteinstraße am 1. Mai ab 14 Uhr – Infos hier

2 „Gemeinsam für Neukölln“

1.-Mai-Fest für Kinder, Jugendliche und Familien im Kinder- und Jugendzentrum Lessinghöhe, Mittelweg 30, 12053 Berlin; 13 bis 20 Uhr – Infos hier

3 Flohmarkt auf dem Kinderbauernhof

Kinderbauernhof an der Adalbertstraße 69 in Kreuzberg, 12 bis 18 Uhr

4 Frauen-Fussball-Feiertag bei Union

Mit Freundschaftsspielen, kleinen Turnieren und viel Spaß. Von 9 bis 16 Uhr – Infos hier

5 Zuhause oder bei Freunden – mit klassischer Musik

Vor der Kulisse der Kathedrale Sagrada Familia in Barcelona werden Klassiker der Musikgeschichte gespielt.

6 Maifeier am Spreeufer

Hier ist Ruhe nicht unbedingt garantiert, denn der Mariannenplatz ist nicht weit entfernt. Im Sage Beach warten Märkte mit Kunst und Kulinarik. Köpenicker Straße 18-20 in 10997 Berlin. Ab 12 Uhr – Infos hier

7 „Kulturen im Park“ in Hohenschönhausen

Bei dem Fest im Obersee-Orankesee-Park kann man sich am Nachmittag poetische Schmankerl vortragen lassen. Angeboten werden auch Livemusik und Artistik. Waldowstraße 20 in 13053 Berlin. Ab 13.30 Uhr – Infos hier

8 Freiluftkino im Kranzler-Eck

„Bohemian Rhapsody“. Einlass ab 19 Uhr, „Abendschau live“ ab 19.30 Uhr, Filmstart um 20 Uhr. Kurfürstendamm 22 in 10719 Berlin – Infos hier (Tsp)