„Für mich als Schauspieler amüsant“ Samuel Finzi über Dickens’ Weihnachtsgeschichte im Berliner Admiralspalast

Herr Finzi, in der Ankündigung zu „Eine Weihnachtsgeschichte“ sagen Sie, die Geschichte sei perfekt gebaut und die Figuren für jeden Schauspieler ein Fest. Was macht den Text von Charles Dickens so besonders?

Ich habe das Vergnügen, alle anderen Figuren zu spielen, außer Scrooge. Das ist für mich als Schauspieler natürlich schön und amüsant. Es ist eine Herausforderung und fantasieanregend, mit wenigen Strichen so etwas Lebendiges entstehen zu lassen. Dramaturgisch ist es sehr schön organisiert, mit wenigen Mitteln passiert dort sehr viel. Ich freue mich auch, dass ich das mit Herbert Knaup zusammen mache, mit dem ich vor 30 Jahren schon einmal gespielt habe. Das war in „Die Möwe“ am Schauspiel Köln, er spielte Trigorin, ich Kostja.

Hat es damals schon gefunkt zwischen Ihnen beiden?

Ja, es hat damals schon gut funktioniert. Deshalb haben wir uns jetzt besonders gefreut.

Warum ist Herbert Knaup ein guter Scrooge?

Er ist ein sehr guter Schauspieler und er kann sehr komisch sein. Er kann solche schrulligen Figuren sehr gut verkörpern, die lernfähig sind und sich plötzlich doch als gute Menschen entpuppen.

Das Stück Zusammen mit Herbert Knaup ist Samuel Finzi am 8. Dezember im Admiralspalast in „Eine Weihnachtsgeschichte” zu sehen. Der Weihnachtsklassiker von Charles Dickens erzählt von der märchenhaften Wandlung des hartherzigen Geldverleihers Ebenezer Scrooge, der seinen Schuldnern selbst in der Weihnachtszeit keinen Penny erlässt. Am Heiligen Abend erhält Scrooge unerwarteten Besuch: Ihm erscheint der Geist seines verstorbenen, nicht minder hartherzigen Freundes und Geschäftspartners Jakob Marley. Als unerlöster Geist fristet er sein Dasein zwischen Himmel und Erde. Seine Aufgabe: aus Scrooge einen besseren Menschen machen. Der allerdings erweist sich als harter Brocken – zwei weiterer Geister und einer Reise durch die Zeit bedarf es, damit Scrooge sich seiner Fehler bewusst und geläutert wird.

Die Geschichte wurde 1843 veröffentlicht. Ist es diese Bekehrung, die Botschaft, die sie immer noch aktuell macht?

Genau. Die Figur von Scrooge durchlebt diese Veränderung – und zwar in einer Nacht. Ein Wunder passiert! Ob das heute noch möglich ist, weiß ich nicht, aber gebrauchen könnten wir es. Deshalb mögen die Zuschauer solche Geschichten. Man könnte auch sagen, es ist zu romantisch oder zu naiv gedacht. Aber manchmal ist das schön, wenn es gut erzählt ist.

Zu Weihnachten darf man ein bisschen dicker auftragen?

Na klar, es ist Weihnachten, da wollen die Leute das. Sie wollen eine gute Zeit verbringen in diesem letzten Monat des Jahres.

Zur Person Samuel Finzi kam 1966 als Sohn des Schauspielers Itzhak Finzi und der Pianistin Gina Tabakova in Bulgarien zur Welt. Seit 1989 lebt er in Berlin. Er spielte in zahlreichen Theaterstücken und Filmen mit, etwa in „Kokowääh“ und „Unsere Mütter, unsere Väter“. In mehreren Folgen des Kieler Tatorts spielte er den Rechtsmediziner Dr. Stormann.

Es gibt sehr viele Versionen dieser Geschichte. Wie haben Sie sie zu Ihrer eigenen gemacht?

Ja, tausende. Ich habe das im Laufe der Vorbereitung bewusst ausgeklammert. Wenn ich zu viel darüber weiß, lasse ich mich unbewusst davon beeinflussen. Wenn in meiner Version doch jemand etwas wiedererkennt, dann hab ich Pech gehabt. (lacht) Aber das glaube ich nicht. Ich finde, der Schlüssel zur Geschichte liegt in den Figuren. Und die möchte ich begreifbar machen. Mal mit einer Geste, mal mit einem Satz … Die Musik, die eigens für unsere Interpretation komponiert wurde, ist auch hilfreich. Sie begleitet die Geschichte sehr schön und man hat fast das Gefühl, dass auf der Bühne ein Film entsteht.

Wann ist Ihnen die Geschichte zum ersten Mal begegnet?

Ich hab's als Kind gelesen und hatte meine ganz eigenen Bilder von Dickens im Kopf. Der Londoner Nebel, die düsteren Bilder und natürlich Scrooge – ich habe mich schon gefürchtet. Trotzdem ist auch unsere Version eine Geschichte für die ganze Familie.