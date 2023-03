Fußgänger schwer verletzt Autofahrer fährt 77-Jährigen in Lichtenberg an

Ein 77-Jähriger ist in Berlin-Lichtenberg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der Senior am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr sein Fahrrad über die Köpenicker Chaussee geschoben haben.

Auf der Fahrbahn fuhr ihn ein Autofahrer an, der laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen sein soll. Trotz einer Vollbremsung stieß der 34-Jährige mit dem Fußgänger zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer an Kopf und Rumpf.

Zeug:innen übernahmen die Erstversorgung des Schwerverletzten, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Senior wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)

