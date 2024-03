Abbiege-Unfall in Berlin : 61-jährige Fußgängerin prallt auf Motorhaube – schwer verletzt

Eine 61-Jährige wird am Montag angefahren und muss mit Kopfverletzungen in eine Klinik. Der Unfall geschah im Märkischen Viertel am Wilhelmsruher Damm, Ecke Schorfheidestraße.