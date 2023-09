Futur B – der neue Zukunfts-Podcast Wie zwei Forscherinnen Berlin auf Extremwetter vorbereiten wollen

Hinter dem blauen Tor, auf dem „Roof Water Farm“ steht, führt ein schmaler Weg durch das hohe Schilf Richtung Gewächshaus. Was aussieht wie ein Naturschutzgebiet, ist ein Forschungsprojekt in einem innerstädtischen Hinterhof in Berlin-Kreuzberg, unweit vom Potsdamer Platz.