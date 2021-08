Der Immobilienkonzern Vonovia wagt kurz nach dem gescheiterten Übernahmeversuch des Konkurrenten Deutsche Wohnen einen weiteren Anlauf.

Das Gebot werde um einen auf 53 Euro je Anteil erhöht, teilten die beiden Unternehmen am Sonntagabend in Berlin und Bochum mit. Damit wird das Deutsche-Wohnen-Kapital mit rund 19 Milliarden Euro bewertet.

Vonovia will erneut mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. An dieser Schwelle war Vonovia am vergangenen Montag gescheitert. Vonovia hält derzeit knapp 30 Prozent der Deutsche-Wohnen-Aktien.

Im vorherigen Versuch hatte Vonovia 52 Euro pro Deutsche-Wohnen-Aktie geboten, dabei jedoch nur Angebote für einen Anteil von 47,6 Prozent der Papiere erhalten.

Deutsche Wohnen unterstützt den Schritt von Vonovia

Die neue Offerte soll den Angaben Vonovias zufolge zeitnah erfolgen. Die Deutsche-Wohnen-Gremien unterstützen diesen Schritt.

Der Deal ist auch bedeutend für den angespannten Wohnungsmarkt in Berlin. Deutsche Wohnen unterhält einen großen Immobilienbestand in der Hauptstadt.

Die beiden Unternehmen hatten angeboten, dem Land im Zuge der Fusion 20.000 Wohnungen zu verkaufen. Vonovia erklärte auch nach dem vorläufigen Scheitern des Übernahmeversuchs, die Gespräche fortführen zu wollen. (Tsp, dpa)