Gedenkfahrt für Berliner Verkehrstote „Ride of Silence“ erinnert an getötete Radfahrer

Wenn sich am Mittwoch ab 19 Uhr vor dem Roten Rathaus der Zug der weiß gekleideten Radfahrer schweigend in Bewegung setzt, wird auch Stefan König dabei sein und sich an die Katastrophe erinnern, die er im vergangenen Jahr erlebte.

König ist an jenem Julinachmittag im Notarztwagen auf dem Rückweg zum Unfallkrankenhaus Marzahn – ohne Patient. In der Frankfurter Allee kurz vor dem Bahnhof Lichtenberg wartet er hinter einem Lastwagen an der roten Ampel. Neben dem Lkw, auf der rechten von fünf Spuren, steht ein Radfahrer. Mehr als ein paar blasse Striche am Fahrbahnrand gibt es für den Radverkehr an dieser Stelle nicht.

Als die gemeinsame Ampel grün wird, fahren der Radfahrer und der Lastwagen gleichzeitig an. König sieht, wie der Lkw-Fahrer zügig nach rechts in die Buchberger Straße abbiegt. Der muss den Radfahrer doch sehen, denkt König noch, aber der Lkw fährt weiter und überrollt mit dem Vorderrad die Beine des Mannes.

König springt aus dem Auto. Als Notfallsanitäter bei der Berliner Feuerwehr ist er schlimme Situationen gewohnt, aber das hier ist anders. „Normalerweise kann ich mich auf der Anfahrt vorbereiten – mit welchen Verletzungen man rechnen muss, was man brauchen wird, was man tun kann“, erzählt er ein Dreivierteljahr danach. Aber in diesem Moment ist er gleichzeitig damit beschäftigt, dem schwer verletzten Mann zu helfen und seinen eigenen Schock unter Kontrolle zu halten. Er funktioniert irgendwie, versorgt den Verletzten, bis Kollegen eintreffen.

Toter geht nicht in die Unfallstatistik ein

Ein paar Wochen später klingelt sein Telefon: Der Radfahrer hat sich über die Polizei zu König durchgefragt, um ihm zu danken. Sie unterhalten sich kurz über die anstehende Reha. Es ist die Letzte, was König hört, bis am 10. November die Nachricht kommt: Der Mann, ein Familienvater, ist in einem Friedrichshainer Krankenhaus gestorben. Er wurde 55 Jahre alt. In die Unfallstatistik geht er nicht ein, weil als Verkehrstoter nur zählt, wer binnen 30 Tagen stirbt. Deshalb entfällt auch die Begutachtung der Unglücksstelle durch die Unfallkommission – die an dieser Kreuzung wohl einiges zu monieren hätte.

Bei manchen Einsätzen hilft nur reden, reden, reden. Stefan König, Notfallsanitäter

Immer wieder überlegt König, was er hätte besser machen können. Es führt zu nichts. „Die Kollegen haben mir gesagt: ‚Stefan, du hast funktioniert, du hast nichts falsch gemacht.‘“ Das hilft, ebenso wie Königs Auftritt bei der anschließenden Mahnwache des ADFC, bei der etwa 100 Menschen des Mannes gedenken. König ist gut vernetzt im Club. „Ich konnte mich im Wortsinne ausheulen“, sagt er, „das war gut“.

Was die Familie des Mannes durchgemacht hat, ist kaum vorstellbar. Genau wie die der anderen. Die Witwe von Bernd Wissmann lenkt sich mit ehrenamtlicher Arbeit ab – vom Tod ihres Mannes ebenso wie von der nachsichtigen Behandlung des Täters durch die Justiz, der Wissmann 2020 auf der Busspur am Savignyplatz mit Tempo 80 von hinten ins Rad geknallt war und sich nicht mal in einer Gerichtsverhandlung verantworten musste, sondern mit einem Strafbefehl davonkam.

Die Blumen, die Wissmanns Witwe zur Unfallstelle brachte, waren meist schon am nächsten Tag geklaut. Das Geisterrad für ihren Mann wird am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr bei einer kurzen Zwischenkundgebung während des „Ride of Silence“ aufgeladen und eine Stunde später dem Technikmuseum übergeben, wo es Teil einer Ausstellung werden soll.

Beim Geisterrad für Christian Jäger, der zwischen Hotel Adlon und Britischer Botschaft überfahren wurde, geht das nicht mehr: Es wurde gestohlen. Jäger, DDR-Vizemeister in mehreren Radsportdisziplinen, wurde 57 Jahre alt, hinterließ Frau und zwei Kinder. „Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal, an das wir mit dem ‚Ride of Silence‘ erinnern wollen“, teilt der ADFC mit. Die Forderungen: Mehr Kontrollen, Abbiegeassistenten mit Notstoppfunktion für Lkw und Busse, Trennung von Grünphasen für Abbieger und Geradeausfahrer. Um 22 Uhr endet die Gedenkfahrt am Potsdamer Platz.