Hubertus Knabe wird eine Rückkehr als Chef der Stasiopfer-Gedenkstätte verwehrt. Der Stiftungsrat hat am Sonntag einstimmig bei einer Sondersitzung entschieden, Knabe als Vorstand und Direktor der Gedenkstättenstiftung mit sofortige Wirkung und unwiderruflich abzuberufen.

Diese Entscheidung geht über die im September erklärte Kündigung zum 31. März 2019 hinaus. Damit kann Knabe nach Ansicht des Stiftungsrats am Montag nicht in die Gedenkstätte zurückkehren. Sein Posten als Direktor ist an die Funktion des Stiftungsvorstands gekoppelt, der wird wiederum vom Stiftungsrat kontrolliert.

Ein komplett zerstörtes Vertrauensverhältnis wird angeführt

Das Gremium begründete die Abberufung mit einem komplett zerstörten Vertrauensverhältnis zu Knabe. Der Stiftungsrat habe eine Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses zwischen Stiftungsrat und Vorstand in einem Maße festgestellt, das die weitere Wahrnehmung des Amts als Vorstand durch Knabe ausschließe, heiß es.

Zugleich ist dem Stiftungsrat die Untersuchung über die Zustände und die Führungskultur in der Gedenkstätte vorgelegt worden. Demnach soll Knabe Vorschriften verletzt haben. Der Stiftungsrate habe diverse Rechtsverstöße festgestellt, die gleichzeitig Pflichtverletzungen als Vorstand darstellen, hieß es.

Der Stiftungsrat legt Widerspruch gegen die Eil-Verfügung ein

Daneben legte der Stiftungsrat am Sonntag Widerspruch gegen die von Knabe vor dem Landgericht erwirkte Eil-Verfügung ein. Das Gericht hatte entschieden, dass die Freistellung aufgehoben und Knabe bis Ende März weiter beschäftigt werden muss. Die Verfügung war mit einem Ordnungsgeld von 25000 Euro belegt, sollte die Entscheidung nicht umgesetzt werden. Durch Knabe Abberufung läuft der Gerichtsbeschluss ins Leere.

Knabe sollte noch am Sonntagabend über die Entscheidung informiert werden. Er hatte in den vergangenen Wochen Anfragen unbeantwortet gelassen und äußerte sich am Sonntag vor der Entscheidung des Stiftungsrats via Twitter. „Ich freue mich, dass ich mich ab Montag wieder meiner Lebensaufgabe widmen kann: der Aufarbeitung des in der DDR begangenen Unrechts.“ Und weiter: „Zusammen mit den Zeitzeugen und dem wunderbaren Team der Gedenkstätte möchte ich wieder mit ganzer Kraft meinen gesetzlichen Aufgaben nachkommen und dabei mit dem Stiftungsrat vertrauensvoll zusammenarbeiten.“

Im September war Hubertus Knabe freigestellt worden

Der von Lederer geführte Stiftungsrat, in dem auch eine Vertreterin von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sitzt, hatte am 25. September einstimmig entschieden, Knabe zum 31. März 2019 zu entlassen und bis dahin freizustellen. Er soll nach Auffassung von Lederer und Grütters über Jahre geduldet haben, dass sein ebenfalls entlassener Vize Helmuth Frauendorfer - wie von dessen Anwalt teilweise eingeräumt - Mitarbeiterinnen sexuell belästigt hat. Zudem soll Knabe trotz Maßgaben der Kulturverwaltung nicht dagegen eingeschritten sein. Der Stiftungsrat hatte erklärt, kein Vertrauen in Knabe zu haben, den nötigen Kulturwandel an der Gedenkstätte herbeizuführen - im Gegenteil.

Grütters soll nun auf Bitten des Stiftungsrates die Ausschreibung und das Verfahren zur Neubesetzung des Chefpostens in der Gedenkstätte einleiten. Bis zum Abschluss und während der Interimszeit soll Jörg Arndt die Gedenkstätte kommissarisch führen. Er war bis vor kurzem stellvertretender Vorstand und Verwaltungsleiter der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek. Er ist am Sonntag mit sofortiger Wirkung zum Vorstand und Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen bestellt worden.