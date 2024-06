„Gefühlt jeder wurde schon abgezogen“ Warum ist die Jugendkriminalität in Prenzlauer Berg so hoch?

Vergangenes Jahr im April, ein Wochenende. Mia und ihre Freunde sind draußen. „Wie immer halt“, sagt Mia. Die Freundesgruppe ist zu siebt: vier Jungs, drei Mädchen. Sie sitzen auf einer Bank an der Marie. So ein typischer Ort, wie es ihn überall in Prenzlauer Berg gibt. Zu klein für einen Park, zu groß für einen Spielplatz. Eine grüne Unterbrechung zwischen Prenzlauer Berger Altbaufassaden. Tagsüber spielen auf der Marie Kinder, Eltern sitzen in der Sonne, meist sind alle Tischtennisplatten belegt.

Am Abend gehört der Ort dann vor allem Jugendlichen. Freundesgruppen wie der von Mia. Oder den zwei Jungs, die sich an diesem Frühlingsabend plötzlich dem Freundeskreis nähern. „Beide groß, dunkel gekleidet, einer hatte eine Cap auf“, Mia schätzt sie 16 Jahre alt. So alt ist sie selbst zu diesem Zeitpunkt. „Ey, habt ihr ’ne Kippe?“, fragt einer der Jungs. Dann: „Ey, zeigt mal eure Taschen.“ Er zieht ein Messer.

Jungs ziehen nur Jungs ab

Die beiden Jungs schnappen sich die Bauchtasche von Mias Kumpel, greifen dann auch nach ihrem Handy, das auf der Bank liegt. Kurz halten sie inne. „Wem gehört das?“, sollen sie laut Mia gefragt haben. „Einem Mädchen“, sagt Mias Kumpel. Die Täter lassen das Handy liegen und rennen weg. Das sei typisch, erzählt Mia. Jungs ziehen Jungs ab, niemals Mädchen. „Das ist sonst erbärmlich und unreif.“

Mia und ihre Freunde verfolgen die Räuber bis in die nächste Seitenstraße. Dort flüchten die Täter in einen Hauseingang. Als die Berliner Polizei eintrifft, sind die Jungs mit dem Messer weg. „Das Haus hatte leider einen Hinterausgang“, sagt Mia.

Das, was ihr passiert ist, ist mittlerweile Alltag in Prenzlauer Berg. Jugendliche ziehen Jugendliche ab. Mal ohne, mal mit Waffen. Jedes Wochenende, so oft wie nirgendwo sonst in der Hauptstadt.

Die Polizeistatistik belegt die Erzählungen im Kiez

Im März wird aus einem Gefühl plötzlich Realität. Erzählungen, die schon lange die Gespräche zwischen Eltern und Jugendlichen in Prenzlauer Berg bestimmen, fügen sich zu einem Gesamtbild. Die Polizei stellt Zahlen vor – und die Daten haben es in sich.

In keinem anderen Berliner Ortsteil registrierten die Behörden in den vergangenen drei Jahren so viele Fälle sogenannter „Jugendgruppengewalt“ wie in Prenzlauer Berg. 183 Fälle wie Raub, Bedrohung und Körperverletzung wurden hier seit 2020 aufgenommen. Andere Ecken in Berlin wie Hohenschönhausen oder Neukölln folgen erst weit dahinter.

183 Fälle von Jugendgewalt registrierte die Polizei seit 2020 in Prenzlauer Berg

Aber warum ausgerechnet im bürgerlichen Prenzlauer Berg, ein Stadtteil, der wohl deutschlandweit wie kaum ein anderer für gemütliche, unaufgeregte Großstadt-Spießigkeit steht?

Prenzlauer Berg ist prädestiniert für das Phänomen

Ein Besprechungsraum der Polizei auf dem Abschnitt 18 in Gesundbrunnen. An den Wänden hängen Fotos, die verschiedene Orte in der nördlichen Direktion 1 zeigen. Obwohl dieser Bereich der Polizei von Reinickendorf über Wedding bis nach Pankow reicht, sind auf den Bildern in dem Raum fast nur Motive aus Prenzlauer Berg zu erkennen. Der sonnendurchflutete Mauerpark, der sommerliche Wasserturm. Fotos, wie sie in Reiseführern zu finden sind.

Der Mauerpark tagsüber im Sonnenschein. Wenn es dunkel wird, kommt es hier immer wieder zu „Abzieh“-Taten. © Foto: imago images/Rolf Zöllner / Montage: Tagesspiegel

Anja Rode kennt vor allem deren Schattenseiten. Kaum jemand in der Behörde beschäftigt sich so intensiv mit der Jugendkriminalität in Prenzlauer Berg wie die Polizeioberrätin. Rode sagt, allein die demografische Lage im Stadtteil sei prädestiniert für das Phänomen. Das Klischee des kinderreichen Prenzlauer Berg trifft schließlich zu. Aus vielen Kindern sind mittlerweile Jugendliche geworden und nicht wenige von ihnen entstammen gut situierten Haushalten. Es seien nicht selten „Statussymbole“ wie AirPods oder Markenschuhe, die sie zum Opfer werden lassen.

Schon zwei Jugendliche als Täter reichen, um als „Gruppe“ zu zählen. Oft seien es gar keine Banden oder Gangs, die andere abziehen, sagt Rode. Einzelne Intensivtäter hätten innerhalb von zwei Jahren teilweise mehr als 300 Taten begangen. Vielen von ihnen geht es gar nicht so sehr um das „Materielle“. Die Polizistin erzählt von Fällen, in denen Täter Geschädigte dazu zwangen, ihre teuren Schuhe ausziehen. Wenn sie „nett“ waren, tauschten die Räuber ihre eigenen Modelle mit denen ihrer Opfer.

Viele der Täter kommen nicht aus dem Kiez

Die Polizei hat ein Fachkommissariat eingerichtet, das in der Befragung Minderjähriger besonders geschult ist. Die psychischen Folgen für die Opfer solcher „Abzieh“-Taten seien mitunter enorm, sagt Rode. Und die Täter? Tatsächlich kommen viele von ihnen gar nicht aus Prenzlauer Berg. Der Ortsteil Wedding im benachbarten Bezirk Mitte sei vom Täterklientel „stärker belastet“, geht aus polizeiinternen Daten hervor.

Das Klischee des Jugendlichen mit Migrationshintergrund, der aus Wedding nach Prenzlauer Berg kommt, um „rich kids“ abzuziehen, ist für einige so etwas wie ein Tabu-Thema. Vor allem in Prenzlauer Berg, wo die Grünen in einzelnen Wahllokalen regelmäßig knapp an der absoluten Mehrheit vorbeischrammen.

Mutter berichtet über Gewalt zwischen verschiedenen Jugendgruppen

Anke Weber will trotzdem darüber sprechen. Die Lehrerin ist Mutter von zwei Kindern, ihre 16-jährige Tochter wurde vergangenes Jahr kurz hinter dem U-Bahnhof Eberswalder Straße von drei männlichen Jugendlichen ausgeraubt. „Sie haben ihr eine Machete an den Hals gehalten“, erzählt Weber. Die 16-Jährige war in einer Vierergruppe unterwegs, die Täter erbeuteten Geld, Kopfhörer und Handys. Zumindest einer der Räuber konnte später identifiziert werden.

Unter der Hochbahn in der Schönhauser Allee. Hier wurde Anke Webers Tochter vergangenes Jahr ausgeraubt. © Bild: IMAGO/Panthermedia / Montage: Tagesspiegel

„Danach war meine Tochter erstmal panisch, abends wieder herauszugehen“, erzählt Weber, „aber auch ich kann nicht mehr entspannt ins Bett gehen, vor allem wenn ich an meinen 13-jährigen Sohn denke“. Die Webers wohnen in der Nähe des S-Bahnhofs Pankow, wo Prenzlauer Berg endet und der Ortsteil Pankow beginnt. Immer wieder begegnete Anke Weber in den vergangenen Monaten vor ihrer Haustür Gewalt zwischen verschiedenen Jugendgruppen.

„Einmal kamen wir von einem Ausflug, als wir beobachtet haben, wie eine Gruppe eine andere Gruppe mit Messern bedroht hat“, sagt Weber, „am helllichten Tag an einem Sonntag.“ Vor ein paar Wochen beobachtete die Mutter aus ihrem Fenster, wie direkt vor dem Haus ein Tumult entstand, mal wieder Jugendliche andere Jugendliche abziehen wollen. Sie rief die Polizei.

Vorurteile, die langsam heranwachsen

„Mein Eindruck ist, dass die Täter aus den Nachbarbezirken herüberkommen. Vor allem aus dem Wedding. Es sind im überwiegenden Anteil Jungs mit Migrationshintergrund“, stellt die Lehrerin fest. Die Räuber seien oft sehr jung, „die laufen systematisch durch und ziehen Leute ab“. Vor allem bei ihrem Sohn merke sie, wie langsam Vorurteile heranwachsen. „Ich arbeite dagegen, aber er hat halt wiederholt schlechte Erfahrungen gemacht.“

Im Freundeskreis des 13-Jährigen sei das Thema sehr präsent, „gefühlt jeder wurde schon abgezogen“, allen wird von ihren jeweiligen Eltern eingetrichtert, sich bloß nicht provozieren zu lassen und immer alles herauszurücken, berichtet die Mutter. „Wir sind wirklich wütend.“

„Viele Täter kommen nicht aus Pberg, sondern aus anderen Bezirken“, sagt auch Ole. Vergangenen Sommer ist der damals 17-Jährige mit Freunden im Mauerpark unterwegs. Irgendwann wechseln sie zum Helmholtzplatz. „Wie das so ist im Sommer, man ist viel in Parks unterwegs.“ Die Stimmung ist gut, viele von Oles Freunden sind da.

Gegen 2 Uhr bricht er gemeinsam mit einem Freund auf, als ihm plötzlich eine etwa zehnköpfige Gruppe gegenübersteht. „Ich wusste direkt, die wollen Stress machen“, sagt Ole. So kommt es dann auch.

Die beiden Jungs versuchen noch wegzurennen, als Ole einen Schlag auf den Kopf bekommt. Die Täter entkommen mit seinem Handy. Am nächsten Tag wird eine Gehirnerschütterung festgestellt. „Ich passe definitiv seitdem mehr auf“, sagt Ole. Viele Freunde von ihm wurden schon abgezogen, meist gehe es um Geld, AirPods oder Gras.

Eine Spitzenposition bei Taten wie diesen nimmt in Prenzlauer Berg der Mauerpark ein. 71 Delikte wurden hier seit 2020 festgestellt. Direkt dahinter liegt der angrenzende Bereich des U-Bahnhofes Eberswalder Straße, beide zusammen bilden damit einen absoluten Hotspot der Jugendgewalt.

Doch so homogen wie Prenzlauer Berg gerne verzerrt karikiert wird, ist der Kiez gar nicht. So könnte der Kontrast größer nicht sein zwischen den Boutiquen in der Oderberger Straße oder den Frühstück-Cafés rund um den Kollwitzplatz und den großen, grauen Plattenbauen, die im Mühlenkiez rund um die Hanns-Eisler-Straße an der Grenze zu Weißensee dominieren.

Kontrast zum Kollwitzplatz. Auch der „Mühlenkiez“ im Norden gehört zum Prenzlauer Berg. © Foto: IMAGO/Schöning / Montage: Tagesspiegel

Auch diese Gegend hat sich zu einem Hotspot der Jugendkriminalität entwickelt, wie die offiziellen Zahlen belegen. Vor allem im vergangenen Jahr kam es in dem Viertel immer wieder zu Raub- und Körperverletzungsdelikten. Auf Instagram posieren gleich mehrere Jugendliche aus dem Viertel im Stile einer Straßengang, mit vermummten Gesichtern und Waffen. Auf einem Foto ist ein Gewehr zu erkennen, auf einem anderen eine Pistole. Es ist unklar, ob es sich um echte Waffen handelt.

Einige von diesen Jugendlichen tragen die „409“ in ihrem Profilnamen, die Endung der Postleitzahl des Kiezes. Anwohner berichten dem Tagesspiegel, dass insbesondere eine Gruppe immer wieder für Ärger zwischen den Hochhäusern sorgt.

In unmittelbarer Umgebung befindet sich der Jugendclub „Atelier89“. Gleich mehrmals kam es hier im vergangenen Jahr zu Diebstählen, unter anderem von einem DJ-Pult. In Video-Statements des Jugendclubs auf Instagram klingt es so, als würden die Sozialarbeiter die Täter im eigenen Kiez vermuten.

Mit Waffen posieren Jugendliche im Netz. © Screenshot Tagesspiegel/ Instagram / Montage: Miethke/Tagesspiegel

Eine Tagesspiegel-Anfrage an die Einrichtung blieb vom „Atelier89“ unbeantwortet. Aus einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage an die Senatsinnenverwaltung des SPD-Abgeordneten Tino Schopf geht jedoch hervor, dass die Polizei „eine enge Zusammenarbeit“ mit dem Jugendclub pflegt. Das verwundert. Intern heißt es in der Behörde, die Arbeit zwischen Polizei und „Atelier89“ sei „mindestens kompliziert“.

Der Tagesspiegel hat insgesamt neun Jugendclubs in Prenzlauer Berg nach ihren Erfahrungen mit wachsender Jugendkriminalität im Stadtteil gefragt. Nur ein einziger hat geantwortet. Man registriere aus der Sicht des Jugendzentrums keinen „signifikanten Anstieg von Jugendkriminalität“, teilte der „Sport Jugendclub Prenzlauer Berg“ mit.

Für die Jugendarbeiter von „Outreach“ ist das Thema in Pankow hingegen „aktuell präsent“. Die Ursachen seien vielfältig, heißt es von den Experten. „Die Jugendlichen sind immer mehr Verdrängungsprozessen ausgesetzt. Es gibt immer weniger Jugendorte, die sie für sich und ihre Bedürfnisse nutzen können“, erklärt Jessica Ruhland von „Outreach“. Das Projekt ist seit Neustem mit einem eigenen Präventionsteam im Bezirk unterwegs.

Jugendkriminalität ziehe sich durch alle Milieus, sagt Ruhlands Kollege Marcel Kumm. Man könne nicht pauschal sagen, dass eine soziale Benachteiligung der „ausschlaggebende Faktor“ dafür ist, dass Jugendliche sich kriminell verhalten. Trotzdem sei es natürlich schon ein Aspekt, der „relevant“ sei.

* Zum Schutz aller Betroffenen wurden ihre Namen redaktionell verändert. Mitarbeit: Madlen Haarbach.