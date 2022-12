Gegen Baum geschleudert Fahrer verliert Kontrolle über Sportwagen in Berlin-Spandau

In Berlin-Wilhelmstadt ist ein 26-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am späten Donnerstagnachmittag in einem Sportwagen unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Wagen sei auf der Gegenfahrbahn gegen einen Baum geschleudert worden und an einem Zaun zum Stehen gekommen. Dabei verlor er einen Reifen, der auf die Gegenfahrbahn flog. Einem anderen Autofahrer war eine rechtzeitige Bremsung nicht mehr möglich, wodurch er den Reifen überfuhr. Sein Fahrzeug wurde dabei ebenfalls beschädigt.

Der Fahrer des Sportwagens erlitt schwere Kopfverletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der anderer Fahrer blieb unverletzt.

