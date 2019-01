Rund 500 Berlinerinnen und Berliner demonstrieren am Samstagmittag gegen Verdrängung in der Stadt - vor allem aus dem "bürgerlichen Spektrum", wie eine Sprecherin der Polizei erklärte. Die Teilnehmer wollen ein Zeichen setzen gegen "den Ausverkauf der Stadt an Investoren".

Zu der Demonstration aufgerufen hatte unter anderem die Initiative "Gegen den Bebauungsplan Ostkreuz". Außerdem wird sie unterstützt von den besetzten Häusern in der Liebigstraße 34 und der Rigaer Straße 94 sowie dem "Syndikat Neukölln". Die Kundgebung fand um 11 Uhr vor der Max-Taut-Schule in der Fischerstr. 36 in Lichtenberg statt.

"Eine Stadt ist ein Lebensraum für Menschen. Kein Legoland!"

Gegen 12.45 Uhr setzte sich der Demonstrationszug von dort aus in Bewegung. "Eine Stadt ist ein Lebensraum für Menschen. Kein Legoland!" steht auf einem der Schilder. Die Teilnehmer wollen durch Lichtenberg, Friedrichshain und Kreuzberg ziehen - über den Markgrafendamm, durch die Stralauer Allee bis zur Warschauer Brücke. Dort stand der Zug gegen 15 Uhr. Die Demonstration endet an der Ecke zur Revaler Straße.

Mit 500 Teilnehmern liegt die Zahl der Demonstranten etwas über der angemeldeten Teilnehmerzahl, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Eine Privatperson hatte die Demonstration mit 450 Teilnehmern angemeldet. Bislang verläuft die Demonstration nach Angaben der Polizei friedlich.

Vor der Max-Taut-Aula hat die Demo begonnen.

Teilnehmer machen sich für Demo bereit. Foto: Robert Klages

