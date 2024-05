Tagesspiegel Plus Gegen Willen der neuen Berliner SPD-Spitze : Raed Saleh will sich erneut zum alleinigen Fraktionschef wählen lassen

Die Berliner SPD-Fraktion wählt am Dienstag ihren Vorstand neu. Trotz Forderungen nach einer Doppelspitze bleibt Amtsinhaber Saleh hart. Die Kritik in der Partei an seinem Vorgehen wächst.