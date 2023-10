Gegen Windschutzscheibe geschleudert Fußgänger wird in Berlin-Hellersdorf von Auto angefahren und schwer verletzt

Im Berlin-Hellersdorf ist ein 59-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte der Mann am späten Freitagabend die Janusz-Korczak-Straße in Richtung Fritz-Lang-Platz überqueren. Dabei fuhr ihn ein Wagen mit einer 30-jährigen Frau am Steuer an.

Der Mann prallte auf die Motorhaube des Autos, wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die 30-Jährige blieb unverletzt. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. (dpa)