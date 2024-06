Geheimhaltung um Selenskyj-Besuch Warum die Berliner Polizei erst so spät informierte

Die BVG verschickte die Meldung zur Ukraine-Konferenz um 11.29 Uhr am Montag. Der erste Satz lautete: „Wegen eines Staatsbesuchs kommt es von heute Mittag an zu teilweise erheblichen Einschränkungen im Busverkehr der BVG.“ Die Deutsche Bahn war etwas schneller, sie meldete den Redaktionen am späten Sonntagnachmittag: „Einschränkungen durch behördliche Maßnahmen erwartet“. Für Fahrgäste, die am Montag unterwegs waren, kamen diese Informationen zu spät.