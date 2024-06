Geheimniskrämerei um neue Wartehallen für Berlin Darum versteckt die BVG ihren Prototypen auf einem Betriebshof

Die Fahrzeuge der BVG sind gelb, künftig sollten auch die Wartehallen gelb sein. Die ersten zwei Modelle stehen seit April 2024 auf dem Betriebshof Lichtenberg der BVG an der Siegfriedstraße. Die BVG hat die Prototypen jedoch so aufgestellt, dass Neugierige selbst mit Fernglas nichts sehen können. Fotos will die Pressestelle noch nicht veröffentlichen. Ein Straßenbahner berichtete, dass die neue Halle sehr kantig, das Dach gelb und die Seiten schwarz seien.