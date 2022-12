Geldautomat in Kreuzberg aufgehebelt Berliner Polizei fahndet mit Bildern nach Tatverdächtigem

Die Berliner Polizei fahndet mit zwei Bildern nach einem Mann, der Ende November gemeinsam mit einem Komplizen einen Geldautomaten in Kreuzberg aufgehebelt und anschließend eine hohe Summe entwendet haben soll.

Laut Polizei wurden die beiden Männer von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich am Sonntag, 27. November 2022, um 9.45 Uhr an einem Geldautomaten in der Luckenwalder Straße zu schaffen machten. Beide trugen Warnwesten.

Diese Bilder veröffentlichte die Polizei zur Fahndung. © Berliner Polizei

Die bisherigen Ermittlungen ergaben außerdem, dass das betroffene Gerät bereits einen Tag zuvor stark beschädigt worden war. Es ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen bereits an diesem Tag mit entsprechendem Werkzeug auf den Geldautomaten eingewirkt haben, hieß es von der Polizei.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder der abgebildeten Person geben?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des/der Tatverdächtigen machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann Angaben zum Verbleib der Tatbeute machen? Hinweise nimmt das Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12, in Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664 – 944320 oder per E-Mail entgegen. Ebenso kann jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Auch vom mutmaßlichen Fluchtfahrzeug wurden Bilder veröffentlicht. Es handelt sich um einen silberfarbenen Transporter, der auf dem Gehweg direkt vor dem Geldausgabegerät parkte. Anschließend sollen die Tatverdächtigen mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag in dem Fahrzeug geflüchtet ein.

