Gemeinsames Kochbuch mit Schülern aus Europa Wie Berliner Schulen das E-Twinning-Programm der EU nutzen

Was genau sind die Zutaten einer „Tarte Tartin“, eines französischen Apfelkuchens? Was kommt in ein spanisches Omelette, ein italienisches Tiramisu und ein türkisches Manti? Und wie wird eine deutsche Kartoffelsuppe kredenzt? Ein solches Rezept eigenständig zu recherchieren, die Zutaten zu kaufen, das Gericht zuzubereiten – und auch noch alles mit Fotos zu dokumentieren: Für die Kinder der Kreuzberger Otto-Wels-Grundschule war das eine spannende Aufgabe.

Vor allem auch deshalb, weil sie das Kochbuch gemeinsam mit Kindern aus anderen europäischen Ländern erstellten – und sich dann mit ihnen in Istanbul trafen, um gemeinsam zu kochen. Das Kochbuchprojekt der Otto-Wels-Grundschule entstand im Rahmen von Erasmus+. Das Austauschprogramm der EU gibt es bereits seit 2014, es ging aus der Verschmelzung von früheren Programmen wie Erasmus und Comenius hervor. Eine Besonderheit von Erasmus+ ist, dass es die EU-eigene Online-Plattform „E-Twinning“ nutzt – was den beteiligten Schulen viele Austauschmöglichkeiten bietet.

In der Pandemie waren viele Kolleginnen und Kollegen nochmal motivierter, sich mit E-Twinning zu beschäftigen – und dabei sind auch tolle Projekte entstanden. Roland Gröger, Lehrer

Mit der Corona-Pandemie hat die Bedeutung der 2005 eingerichteten Online-Plattform noch einmal deutlich zugenommen: Dank E-Twinning konnten die Schulen trotz herrschender Reisebeschränkungen in ständigem Kontakt bleiben, wovon auch heutige Projekte profitieren. „In der Pandemie waren viele Kolleginnen und Kollegen nochmal motivierter, sich mit eTwinning zu beschäftigen – und dabei sind auch tolle Projekte entstanden“, sagt Lehrer Roland Gröger. Gerade in den heutigen Zeiten sei es wichtig, den Kindern den europäischen Gedanken zu vermitteln.

Qualitätssiegel für vorbildliche Projektarbeit

Roland Gröger organisiert seit mehr als zwanzig Jahren Schüleraustauschprogramme. Das dreijährige Projekt „My Colorful World“, bei dem auch das Kochbuch entstand, brachte der Otto-Wels-Grundschule das „E-Twinning-Qualitätssiegel“ ein. Damit zeichnet der Pädagogische Austauschdienst (PAD) jedes Jahr herausragende Projektarbeit bei E-Twinning-Partnerschaften aus. Das PAD hat die Kreuzberger Grundschule schon mehrfach prämiert – zum Beispiel für „Kids Conquering Castles“, bei dem Schüler:innen europäische Schlösser und Burgen erkundeten.

2023 erhielten noch zwei weitere Berliner Bildungseinrichtungen das begehrte Siegel: die Hermsdorfer Gustav-Dreyer-Schule und die Grundschule am Stadtpark Steglitz. Wie viele Berliner Schulen bei E-Twinning aktiv sind, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Laut PAD sind auf der übergeordneten „European School Education Plattform“ insgesamt 331 Berliner Einrichtungen registriert. Allerdings sind nicht alle auch bei E-Twinning aktiv – und manche zudem doppelt angemeldet.

Die gut dokumentierten Projektseiten zeigen aber deutlich: E-Twinning wird immer beliebter. „Ich bin ein Verfechter des Erasmus-Programms, also von echten Begegnungen der Schulklassen“, sagt Roland Gröger, der das Thema mit seiner Kollegin Heidi Kerscher betreut. „Bei E-Twinning war ich anfangs skeptisch, weiß es aber mittlerweile zu schätzen.“ Die Online-Plattform biete einen geschützten, virtuellen Kommunikationsraum, der besonders im Vorfeld echter Treffen sehr nützlich sei.

„E-Twinning kann heute als datenschutzkonforme und sichere Austauschplattform für alle Erasmus-Projekte der Schulen genutzt werden“, bestätigt Kai-Uwe-Gösicke, Lehrer an der Georg-Klingenberg-Oberschule in Marzahn-Hellersdorf. Als „E-Twinning-Moderator“ seiner Schule bietet Gösicke praktische Fortbildungen, in denen er Projektentwürfe mit den Kolleg:innen bearbeitet und ins Laufen bringt.

Bilder, Videos und Texte

Um an E-Twinning teilzunehmen, müssen sich Lehrkräfte zunächst auf der Online-Plattform registrieren, sagt Gösicke. Dort können sie ein persönliches Portfolio mit Herkunftsland, Sprachkenntnissen und Interessensgebieten hinterlegen. „Über das Portfolio kann die Lehrkraft dann gefunden und angeschrieben werden“, erläutert Gösicke. Ist der Kontakt erst einmal hergestellt, dann denken sich die Lehrkräfte gemeinsam ein Projekt aus – oder sie greifen auf eines der vielen vorgefertigten Projekte zurück, die es auf der Plattform gibt. „Die gemeinsame Projektskizze wird von den nationalen E-Twinning-Agenturen geprüft und im besten Fall genehmigt“, so der Experte. Im sogenannten „TwinSpace“ können die Lehrkräfte dann Projektmaterialien wie Bilder, Videos und Texte ablegen; auch externe Youtube- und Vimeo-Links sind möglich. „Aus diesen Materialien können die Lehrkräfte dann eine Webseite erstellen“, sagt Gösicke.

Die Plattform werde auch häufig genutzt, um herkömmliche Erasmus-Projekte zu dokumentieren. Aus Sicht von Roland Gröger bietet E-Twinning ganz erhebliche Vorteile. „Unsere Schule liegt in einem sozialen Brennpunkt“, betont er. Die Otto-Wels-Grundschule wird von vielen Kindern aus geflüchteten Familien besucht; es gibt derzeit drei Willkommensklassen. „Uns liegt am Herzen, allen Kindern die gleichen Chancen zu ermöglichen. Das E-Twinning-Programm ist dafür hervorragend geeignet“, sagt Gröger. Einige Eltern könnten es sich schlichtweg nicht leisten, ihre Kinder an klassischen, selbstfinanzierten Austauschprogrammen teilnehmen zu lassen. Dank E-Twinning könne die Schule aber auch sozial benachteiligte Kinder in die Austauschprogramme mit einbeziehen.

„Wir haben Tablet-Klassen“, berichtet Gröger. „Unsere Schule ist also relativ gut mit Tablets und anderen Endgeräten ausgestattet.“ Die großen Smartboards und interaktiven Panels werden beispielsweise für Videokonferenzen mit Klassen im Ausland genutzt. Auch wenn E-Twinning selbst keine finanziellen Zuschüsse bietet, lassen sich technische Hilfsmittel – wie etwa ein spezielles Raummikrofon – über die Erasmus-Förderung finanzieren.

Kommunikation auch ohne große Englischkenntnisse

Die zwölfjährige Lavin nahm letztes Jahr an „My Colorful World in Europe“ teil, einem Projekt der Otto-Wels-Grundschule. „Es ging um Vielfalt und Toleranz“, berichtet sie. „Jeder ist anders, es gibt kein ‘normal’. Jeder darf seine eigene Meinung haben.“ Besonders gut gefiel Lavin das Projektvideo, das die Klasse unter Leitung der Lehrerin Anna Gröger-Becker drehte. „Außerdem haben wir uns vor dem Besuch in Istanbul geschrieben und mehrere Videoanrufe gemacht.“

Roland Gröger findet es toll, wie aktiv die Grundschüler:innen im „TwinSpace“ kommunizieren: Auch ohne umfangreiche Englischkenntnisse gehe es da um Lieblingstiere, Essen oder Fußball-Clubs. „Für die Kinder sind das einfach Highlights in der Grundschulzeit“, freut sich Gröger.Für den Herbst ist bereits ein weiteres E-Twinning-Projekt geplant: Dann kommen mehrere europäische Schulklassen nach Berlin, um im Tonstudio einen Song aufzunehmen. Es wird um Chancengleichheit von Mädchen und Jungen gehen – und um das Aufbrechen von Rollenklischees.