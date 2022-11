„Generelles Taschenverbot“ Berliner Museen wollen Sicherheitsmaßnahmen nach Attacken von Klima-Aktivisten verschärfen

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, hat sich besorgt über Attacken von Klima-Aktivisten auf Kulturgüter geäußert. Hundertprozentige Sicherheit sei nur durch Leibesvisitationen zu garantieren, sagte er am Montagabend im Radiosender RBB-Kultur: „Das wollen wir uns nicht vorstellen.“ Parzinger kündigte dagegen ein „generelles Taschenverbot“ in den Museen der Stiftung an.

Bislang konnten Besucher kleinere Taschen beim Museumsbesuch mit sich führen. Für diese müssten nun zusätzliche Schließfächer angeschafft werden. Für Menschen, die Medikamente stets bei sich trügen, müssten Plastiktüten zur Verfügung gestellt werden, sagte Parzinger. Klimaaktivisten hatten zuletzt in mehreren Museen Gemälde mit Flüssigkeiten bespritzt.

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz äußerte Verständnis für die Ziele der Klimaaktivisten. Die Erderwärmung sei „ein Riesenproblem unserer Zeit“. Gleichzeitig warnte er vor Personen, die die Protestaktionen „mit abstrusen Zielen“ imitieren.

Die Frau, die am Wochenende in der Alten Nationalgalerie ein Gemälde von Henri de Toulouse-Lautrec mit roter Flüssigkeit bespritzte, habe offensichtlich nichts mit Klimazielen zu tun gehabt, sagte Parzinger. Sie habe Flugblätter über elektromagnetische Wellen auf den Boden geworfen.

Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören fünf Einrichtungen. Unter ihrem Dach sind die Staatlichen Museen zu Berlin, die Staatsbibliothek zu Berlin, das Geheime Staatsarchiv, das Ibero-Amerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung vereint. (epd)

