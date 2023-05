Genuss-Radtour von Neukölln nach Köpenick Feine Hefeteilchen und spanische Tapas

Feine Hefeteilchen im Hofcafé, gehobene Ausflugsgastronomie an der Spree, moderne Produktküche in Köpenick – und dazu eine tolle Strecke von Neukölln nach Köpenick, entlang der Spree und durch die grüne Wuhlheide. Auf dieser Genusstour werden wir an einigen der schönsten Flecken vorbeikommen, die man in Berlin erradeln kann, versprochen. Los geht’s – trotzdem – am S-Bahnhof Sonnenallee.