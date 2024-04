Tagesspiegel Plus Gerümpel brannte in leerstehender Lagerhalle : Bis zu 60 Einsatzkräfte für Löscharbeiten in Berlin-Marzahn ausgerückt

Mehrere Anwohner alarmieren wegen einer großen Rauchwolke die Berliner Feuerwehr nach Marzahn. In einer Lagerhalle brennt Gerümpel. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff.