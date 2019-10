Der Koalition aus SPD, Linken und Grünen fordert die Streichung Paul von Hindenburgs aus der Ehrenbürgerliste der Stadt Berlin. Ein entsprechender Antrag der Regierungskoalition liegt dem Abgeordnetenhaus vor, zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet. In dem Antrag heißt es, Hindenburg habe seine Ehrenbürgerwürde 1933 „für seine Verdienste bei der Etablierung der NS-Herrschaft erhalten.“

Tatsächlich war Hindenburg am 20. April 1933, dem Geburtstag Adolf Hitlers, auf Vorschlag der NSDAP-Fraktion in die Liste der Berliner Ehrenbürger aufgenommen worden. Wenig später habe er die Notverordnung und Gesetze unterschrieben, die den Reichstag entmachtet, die Grundrechte aufgehoben und der neuen Regierung neue Machtmittel gegeben hätten, begründet die Koalition ihren Antrag.

Neu ist die Initiative auf Streichung aus der Ehrenbürgerliste indes nicht. Bereits im Jahr 2015 hatte die Linksfraktion einen entsprechenden Antrag im Abgeordnetenhaus zur Abstimmung gestellt und war gescheitert. Zuletzt war im Mai über den Antrag diskutiert worden, nachdem sich ein Parteitag der Linken erneut für die Forderung ausgesprochen hatte. SPD-Fraktionschef Raed Saleh kündigte damals an, diesen prüfen zu wollen.

Begründet wird die Forderung der Koalitionäre damit, das von Hindenburg das Ehrenbürgerrecht, im Übrigen am selben Tag wie Adolf Hitler, auf Vorschlag der NSDAP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung verliehen worden war. Während Hitler der Titel bereits am 16. Dezember 1948 wieder aberkannt worden war, blieb von Hindenburg Teil der Liste. Städte wie Dortmund, Kiel, Köln, Leipzig, München und Stuttgart haben ihm die Ehrenbürgerschaft in den vergangenen Jahren bereits aberkannt.