Geschlagen und getreten 56-Jähriger an Berliner S-Bahnhof von Unbekanntem attackiert

Ein Unbekannter soll am Dienstagmorgen einen 56-jährigen Mann am S-Bahnhof Heerstraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf völlig unvermittelt angegriffen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Täter soll das Opfer zunächst mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Als der Mann am Boden lag, soll er weiter auf ihn eingetreten haben.

Mehrere Zeugen eilten dem 56-Jährigen dren Angaben nach zur Hilfe und drängten den Angreifer von ihm weg. Der Unbekannte flüchtete daraufhin unerkannt mit einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Messe/Süd. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Der 56-Jährige aus Berlin-Westend erlitt unter anderem eine Schwellung und Abschürfungen im Gesicht, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Täter. Einsatzkräfte veranlassten die Sicherung von Videodaten vom Tatort. Eine Zeugin hat die Tathandlung ebenfalls gefilmt und übermittelte der Bundespolizei die entsprechenden Videoaufzeichnungen. Zudem werden weitere Zeugen gesucht. (Tsp)