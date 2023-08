Geschlagen und mit Steinen beworfen Polizei fasst mutmaßlichen Angreifer aus Berliner Straßenbahn

Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Berliner Polizei einen 30-Jährigen namhaft gemacht, der im Verdacht steht, im April einen Fahrgast in einer Tram geschlagen zu haben. Auch die 36-jährige damalige Begleiterin meldete sich bei dem ermittelnden Kommissariat, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zuvor hatten die Ermittler:innen am Montag Bilder des Verdächtigen öffentlich gemacht, die aus einer Überwachungskamera der Tram stammten.

Der Mann soll am 7. April in einer Straßenbahn in Weißensee einen 59 Jahre alten Fahrgast angegriffen haben. Der 59-Jährige gab an, dass er gegen 22 Uhr in einer Tram der Linie 4 unterwegs war und kurz vor der Haltestelle Buschallee durch den Unbekannten mehrfach mit der Hand auf ein Ohr geschlagen wurde.

Nach dem Aussteigen an dieser Haltestelle soll der Tatverdächtige zudem mit einem Stein aus dem Gleisbett auf ihn geworfen haben, welcher den 59-Jährigen knapp verfehlt habe. (Tsp)