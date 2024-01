Geschwindigkeitskontrollen in Berlin Elf neue Blitzer sollte es 2023 geben – doch keiner wurde fertig

83 stationäre Blitzer werde es im Jahr 2026 geben, hatte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) vor ziemlich genau einem Jahr im Abgeordnetenhaus angekündigt. Diese Pläne sind mittlerweile in den Mülleimer gewandert. „Es wird zu Abweichungen von der bisher geplanten Anzahl an automatisierten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen kommen“, sagte ein Sprecher der Innensenatorin auf Anfrage. Eine konkrete Zahl nannte er nicht. Derzeit gibt es in der Stadt 36 stationäre Anlagen, darunter sind 24, die parallel auch Rotlichtverstöße erfassen.