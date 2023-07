Tagesspiegel Plus Exklusiv Gestoppter, fertiger Fahrstreifen in Berlin : Radweg an der Ollenhauerstraße soll nun doch eröffnen

Kurz vor der Eröffnung wurde ein Radweg in Reinickendorf gestoppt. Jetzt soll er doch kommen. Der Senat will trotzdem Platz für Parkplätze schaffen – zulasten des fließenden Autoverkehrs.