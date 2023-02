Gesundheitssenatorin Ulrike Gote „Lauterbachs Pläne würden Berlins Gesundheitsversorgung gefährden“

Frau Gote, Sie kommen aus Hessen. Überraschend hatten die Berliner Grünen Sie nach der Wahl 2021 gebeten, in Berlin als Gesundheitssenatorin anzufangen. Werden Sie das nach der Wiederholungswahl noch sein?

Ja, klar. Ich gehe davon aus, dass ich die volle Legislaturperiode über als Senatorin meinen Job machen werde.

Das vergangene Jahr war reich an Krisen im Gesundheitswesen. In diesem Winter eskalierte die Personalnot in Berlins Krankenhäusern, insbesondere die Kinderkliniken waren überlastet. Sie kündigten im Dezember einen Pflegegipfel an – wann findet der statt?

Der Gipfel tagt am 22. März bei uns in der Senatsgesundheitsverwaltung. Eingeladen sind Pflegeleitungen, Fach- und Berufsverbände, viele Personalvertretungen und die Fachleute vom Ausbildungscampus, den Vivantes und Charité gemeinsam betreiben. Wir können nicht garantieren, dass zu bestimmten Tagen nicht auch künftig Rettungsstellen überlastet sein werden. Insbesondere im Winter, wenn mehrere Infektionswellen parallel auftreten, wird es womöglich wieder eng. Aber wir arbeiten daran, das zu verhindern.

In Berlin sind Ärzte und Pflegekräfte über viele Krankenhäuser verteilt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will kleine Kliniken schließen lassen, auch mit dem Wunsch, die Fachkräfte in großen Häusern zu konzentrieren. Von circa 90 Einzelkliniken in Berlin blieben nach der Reform wie viele übrig?

Eine Zahl kann ich nicht nennen, würde ich auch nicht wollen. Denn setzten sich die von Lauterbachs Expertenkommission gemachten Vorschläge voll und ganz durch, wäre Berlins Gesundheitsversorgung gefährdet. Für Ballungszentren sind die Pläne ungeeignet, dicht besiedelte Städte brauchen engmaschige Versorgung. Die Kommission hätte sich zuvor besser mit den Ländern beraten. Das holen wir nun nach. Wöchentlich sprechen Fachleute der Länder mit Verantwortlichen im Bundesgesundheitsministerium.

Ich gehe davon aus, dass ich die volle Legislaturperiode über als Senatorin meinen Job machen werde. Ulrike Gote (Grüne), Berlins Gesundheitssenatorin

Und, was ist einer der guten Punkte an der Klinikreform?

Die Krankenhausstrukturen müssen schon wegen des Fachkräftemangels reformiert werden, kein Zweifel. Vollkommen richtig ist etwa, dass Lauterbach die Ambulantisierung vorantreiben will. Viele der Behandlungen, die heute stationär gemacht werden, können medizinisch gesehen genauso gut ambulant durchgeführt werden.

Wie geht es mit der „Gesundheitsstadt 2030“ weiter – gibt es einen Nachfolger für Boris Velter, der für den Senat bis 2021 als Sonderbeauftragter die Vernetzung zwischen den Vivantes-Kliniken und der ebenfalls landeseigenen Charité vorantreiben sollte?

Die Gesundheitsstadt ist auch das Ziel dieses Senats. Wir treiben das intensiv voran. Ob es einen Sonderbeauftragten mit den exakt gleichen Aufgaben geben wird, steht aber noch nicht fest.

Es hat Jahre gedauert, aber bald soll das Drug-Checking starten. Dort können Interessierte anonym Pillen und Pulver abgeben, bevor sie diese Drogen konsumieren. Die Proben werden auf Dosis, Streckmittel, Dreck geprüft. Denn weil illegale Drogen keiner Qualitätskontrolle unterliegen, schwankt der Wirkstoffgehalt. Wann genau kann der erste Konsument dort eine Probe einreichen?

Voraussichtlich im März, allerdings mit einer noch vorläufigen Besetzung. In der Drug-Checking-Stelle werden letztlich zwei Fachleute arbeiten, ab Mai sollen alle Posten besetzt sein. Dann können täglich Interessierte ihre Proben abgeben und sich über Gefahren aufklären lassen.

Zur Startseite