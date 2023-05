Gewalt am See Mann von Intensivtäter bei nächtlichem Raub in Berlin-Kaulsdorf verletzt

In der Nacht zu Dienstag wurde am Butzer See in Berlin-Kaulsdorf ein Mann beraubt und verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 24-Jährige hatte sich mit Bekannten kurz vor Mitternacht am See auf, als eine Gruppe Jugendlicher ihn aufforderte, seine Tasche herauszugeben. Er weigerte sich, woraufhin Personen aus der Gruppe auf ihn einschlugen. Dabei stürzte der 24-Jährige zu Boden. Dort schlug und trat ein Jugendlicher weiter auf ihn ein.

Die Angreifer flohen mit der Tasche in Richtung Chemnitzer Straße. Begleiter des Mannes hatten gesehen, dass sie in einen Bus gestiegen waren. Polizisten bemerkten den Linienbus am S-Bahnhof Köpenick und nahmen in der Bahnhofstraße einen 17-jährigen Tatverdächtigen fest. Er ist als Intensivtäter polizeilich bekannt.

Das Raubopfer kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung verließ er es wieder. Die Polizei ermittelt nun zum Tathergang und zu den mutmaßlichen Mittätern des Festgenommenen. (Tsp)