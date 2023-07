Gewaltsame Auseinandersetzung in Neukölln Polizei beendet Schlägerei vor Casino – drei Beamte verletzt

In Berlin-Neukölln ist es am Mittwochnachmittag zu einer Schlägerei zwischen drei Männern gekommen. Bei den anschließenden Festnahmen wurden drei Einsatzkräfte der Polizei verletzt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Demnach war Polizist:innen gegen 17.45 Uhr aufgefallen, dass sich vor einem Casino in der Straße Hasenheide drei 20-Jährige prügelten. Als das Trio die Beamten bemerkte, flüchtete einer der Männer zu Fuß. Die anderen beiden Beteiligten hätten unvermittelt in Richtung der Polizeikräfte geschlagen, hieß es. Bei der Festnahme der beiden Männer wurde eine Polizistin an der Hand verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.

Derweil verfolgten Zivilkräfte den dritten Beteiligten. Auf seiner Flucht vor den Beamten habe der 20-Jährige einen unbeteiligten Radfahrer umgestoßen, teilte die Polizei weiter mit. Der 43-Jährige wurde bei dem Sturz verletzt, wollte sich aber nicht von Rettungskräften behandeln lassen.

Schließlich sei auch der Flüchtende gestürzt und auf der Fahrbahn liegen geblieben. Der 20-Jährige leistete nach Polizeiangaben Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Bei seiner Festnahme wurden zwei Beamte verletzt und mussten vom Dienst abtreten.

Der Mann kam in einen Polizeigewahrsam und wurde dem zuständigen Kommissariat der Direktion 5 übergeben. Die anderen beiden Beteiligten konnten ihren Weg nach einer Identitätsfeststellung durch die Polizei fortsetzen. (Tsp)