Gewaltsamer Vorfall in Schöneberg Berliner Polizei fahndet nach mutmaßlichem Uhrenräuber

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der einen 67-Jährigen in Schöneberg im vergangenen Dezember beraubt haben soll. Wie sie am Dienstag mitteilte, soll der Tatverdächtige am 29. Dezember 2022 gegen 20.30 Uhr einen 67-Jährigen zunächst in einer Bar in der Fuggerstraße beobachtet haben, bevor er ihn anschließend zu seiner Wohnung in derselben Straße verfolgte.

Dort soll der Gesuchte dem Opfer seine getragene Armbanduhr gewaltsam entrissen haben und mit ihr geflüchtet sein. Der 67-Jährige wurde dabei nicht verletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 25 bis 30 Jahre alt

ca. 1,75 Meter groß

schlanke Gestalt

kurze schwarze Haare

Kapuzenpullover der Marke Nike

schwarze wattierte Jacke der Marke Geographical Norway

Weitere Fotos des mutmaßlichen Täters hat die Berliner Polizei unter diesem Link veröffentlicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Das geht beim Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz, telefonisch unter 030 4664 – 473112, per Mail an dir4k31@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.