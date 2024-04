Gewitter in Berlin und Brandenburg Orkanartige Böen und kurzlebige Tornados möglich

Auf milde Temperaturen, aber auch auf Gewitter können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Freitag einstellen. Mit vielen Wolken startet der Tag, nur im Süden Brandenburgs sind längere heitere Abschnitte möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mit. Es wird bis zu 21 Grad warm.

Ab dem Nachmittag ist dann zunächst in der Prignitz mit Regen zu rechnen. Zum Abend hin wird es verbreitet nass in Berlin und Brandenburg. Dabei sind einzelne Gewitter, lokal auch Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Im Norden Brandenburgs erwartet der Wetterdienst vereinzelt schwere Sturmböen, dort können sich zudem kurzlebige Tornados und orkanartige Böen bilden – „mit geringer Wahrscheinlichkeit und lokal eng begrenzt“, wie es vom Wetterdienst hieß.

In der Nacht zum Samstag bleibt es meist trocken. In den östlichen Landesteilen sind noch Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken bis auf neun Grad.

Am Sonnabend erwartet der Wetterdienst Höchstwerte zwischen 21 Grad in der Uckermark, um 24 Grad in Berlin und bis zu 26 Grad an der Elster. Der Sonntag wird den Angaben zufolge ungewöhnlich warm: 24 Grad erwartet der Wetterdienst in der Prignitz, an der Grenze zu Sachsen sogar bis nahe 30 Grad. (dpa, Tsp)