Gewitter, Starkregen und Sturm möglich Auf Berlin kommen ungemütliche Tage zu

Ein Tief über Nordfrankreich und den Benelux-Staaten übernimmt das Wetter-Geschehen in Berlin und Brandenburg. In der Nacht zum Sonntag kommen aus Richtung Süden einzelne Gewitter auf die Region zu. Der Deutsche Wetterdienst kündigt möglichen Starkregen an – mit 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Außerdem sind stürmische Böen mit bis zu 65 km/h möglich.

Am Sonntagmorgen beruhigt sich das Wetter: Die Unbill zieht in Richtung Norden. Ab mittags kann es einige Orte in der Region jedoch erneut treffen. Dann könnte der Wind mit bis zu 55 km/h wehen.

Es wird nachts auch wieder frischer: Die Tiefstwerte liegen laut DWD bei 12 bis 9 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg am Sonntag

Am Sonntag ziehen Schauer durch die Region. Einzelne Gewitter sind am Nachmittag möglich. Die Höchsttemperatur liegt bei 19 bis 23 Grad.

Danach wiederholt sich das Wetter: in der Nacht zum Montag wechselnd bis gering bewölkt, einzelne Schauer. Tiefsttemperatur um 9 Grad, schwacher Wind.

Am Montag könnte es wieder stärker regnen. Einzelne Gewitter bleiben Berlin und Brandenburg erhalten. (Tsp)