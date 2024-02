Gewürgt und mit dem Tod bedroht Juwelierin bei Überfall in Berlin-Schmargendorf brutal angegriffen

Bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft am Mittwoch in Schmargendorf (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf) ist die 79-jährige Inhaberin brutal angegriffen und gewürgt worden. Die zwei Täter sollen dann mitsamt mehrerer Schmuckstücke geflohen sein, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilt.

Gegen Mittag betrat nach Aussagen der Frau zunächst ein Mann das Geschäft in der Reichenhaller Straße und ließ sich von der Inhaberin Schmuckstücke zeigen. Plötzlich soll er sie in den Hinterraum gedrängt, sie zu Boden gebracht und nach Geld verlangt haben. Anschließend soll er die Frau dort gewürgt und mit dem Tod bedroht haben. Außerdem habe er versucht, sie zu knebeln.

Zeitgleich kam ein Komplize in den Laden und nahm mehrere Schmuckstücke an sich. Nachdem der Angreifer der Inhaberin auch noch Reizgas ins Gesicht gesprüht hatte, flohen die beiden Räuber in unbekannte Richtung. Die 79-Jährige wurde mit Reizungen und Schmerzen vom Rettungsdienst ambulant behandelt. (Tsp)