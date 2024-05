Giffeys erster Auftritt nach Bekanntwerden der Attacke Das unbekümmerte Strahlen ist verschwunden

Auf den ersten Blick ist alles wie immer. Franziska Giffey lächelt, quert zielstrebig den Vorplatz des „Futuriums“, der Ausstellungshalle zwischen Hauptbahnhof und Reichstag, wo gleich die Pressekonferenz zur Solarkampagne beginnen soll. Die Journalisten sind bereits gebrieft worden, dass die Wirtschaftssenatorin erst die Kampagne zum Solarausbau vorstellen wird, danach ein Statement zur Attacke auf sie vom Vortag abgeben möchte.

Natürlich sind die meisten nur wegen des Angriffs hier. Kann sie danach einfach zur Tagesordnung übergehen? Drinnen im Saal ist die Stimmung angespannt. Giffey bekommt das Mikrofon, beginnt zu reden, stockt kurz, fängt sich aber gleich wieder. Schon dieser kleine Aussetzer ist ungewöhnlich für sie, die sonst mühelos Stehgreif-Ansprachen hält – Thema beliebig.

Den Ausbau der Solarenergie, mit diversen Kennzahlen versehen, hat die Senatorin schon zigfach vor Publikum referiert, doch diesmal fehlt ihr das Strahlen, die Leidenschaft und der Witz, mit dem sie sonst ihre Zuhörer auch für gänzlich trockene Themen gewinnen und unterhalten kann.

Die Atmosphäre bleibt steif. Der Saal schweigt. Vielleicht liegt es an den beiden Personenschützern, die alles im Blick behalten. Die wenigen Fragen sind schnell abgehandelt, dann geht es aufs Dach des Futuriums, für die Fotos vor der großen Solaranlage. Die Sonne scheint, eine perfekte Kulisse für die Kampagne „Solar zahlt sich aus“.

Auf dem Dach des Futuriums sollten die Fotos zu Solarkampagne entstehen. © dpa/Christoph Soeder

Auf dem Vorplatz haben die Fernsehteams inzwischen einen schattigen Platz fürs Abschlussstatement ausgesucht. Giffey fängt an zu sprechen, wie gewohnt, in einem klaren, unaufgeregten Duktus. Sie schildert, wie an einem vertrauten Ort mitten im Gespräch über Themen ohne jede politische Brisanz der Übergriff geschah.

„Das war eine ganz lockere Atmosphäre, alle saßen an Tischen, haben sich unterhalten, haben im Foyer Bücher abgegeben. Es war wie eine Schockstarre, weil niemand damit gerechnet hatte.“ Eine Sache von wenigen Sekunden.

Giffey kann mit ihrer Begeisterung anstecken

Ein Einbruch in den Alltag einer Politikerin, die jede Gelegenheit nutzt, um mit Menschen zu reden, Menschen nahezukommen, Miteinander und Zusammenhalt in der Gesellschaft zu beschwören.

Giffey hat ein gutes Gedächtnis für Namen und Gesichter, kann andere mit ihrer Begeisterung anstecken, ist aber darauf angewiesen, dass ihre Zugewandtheit auch ernst genommen wird.

Das ist meine Stadt. Ich möchte genau wie alle anderen das Recht haben, hier ganz normal zu leben. Franziska Giffey, SPD-Politikerin und Senatorin

Und darauf, dass sie nicht abgeschirmt wird von den Menschen, die sie erreichen will. Dass sie in der Rudower Bibliothek keine Personenschützer dabei hatte, bestreitet sie nicht, bedauert es aber auch nicht. Die Frage einer Journalistin, ob Politiker immer von Bodyguards begleitet werden sollten, entfacht dann doch noch die Leidenschaft in ihrer Stimme. Giffeys Markenkern.

„Sie können nicht alles absichern. Man muss einschätzen, wann es notwendig ist. Ich fahre gerne U-Bahn, ich bin gerne unterwegs, spreche gerne mit den Leuten, gehe gerne auf Menschen zu“, sagt sie, die Stimme jetzt erhöht, „das möchte ich mir auch bewahren. Das ist meine Stadt. Ich möchte genau wie alle anderen das Recht haben, hier ganz normal zu leben.“

Und wieder ganz staatsfraulich: „Wir werden uns immer im Spannungsfeld bewegen zwischen Freiheit und Sicherheit. Was nötig ist, um Sicherheit zu gewähren, muss gemacht werden.“ Wer sich gesellschaftlich und politisch engagiert, müsse sich aber auch frei bewegen können.

Sie hat viel länger geredet, als viele erwartet hatten, lässt auch Nachfragen zu. Erst ihre Sprecherin beendet den Dialog. Vielleicht ist das öffentliche Reden über diese Attacke auch ein wenig Therapie und Vergewisserung für die Politikerin Giffey, sich jetzt nicht von ihrer unbekümmerten Art abbringen zu lassen.

Gleich danach zeigt Giffey, wie das in der Praxis aussieht. Eine Schulklasse aus Neuenhagen möchte gerne ein Foto mit ihr machen. Und schon steht sie im engen Kontakt zwischen den Jugendlichen, lächelt in die Kameras und lässt keinen Zweifel aufkommen, dass die Zukunft denen gehört, die offen und mutig hineinmarschieren.