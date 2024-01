Glas zersplittert neben 15-Jähriger Unbekannte werfen Gegenstand und Einkaufswagen von Berliner Hochhaus

Unbekannte haben am Mittwochabend Gegenstände aus einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg geworfen. Die Berliner Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Demnach war eine 15-Jährige nach eigenen Angaben in Fennpfuhl gegen 19.20 Uhr auf dem Heimweg, als in der Nähe ihres Wohnhauses in der Landsberger Allee plötzlich ein gläserner Gegenstand mehrere Meter neben ihr aufschlug und zersplitterte. Die Schülerin gab an, drei Personen zunächst im 17. und dann im 16. Stock des Hochhauses an frei zugänglichen Balkonen gesehen zu haben.

Aus dem 16. Stock soll dann kurze Zeit später ein Einkaufswagen geworfen worden sein. Die Ermittlungen zu dem unbekannten, tatverdächtigen Trio dauern laut Polizei an. (Tsp)