Glühwein, Kids und Zeppeline im Berliner Westen Die Gartenstadt Staaken lädt zum Weihnachtsfest

Ein idyllischer Fleck tief im Berliner Westen: die Gartenstadt Staaken. Hohe Bäume, alter Backstein, kleine Gassen, Mini-Kirche – toll! Seit über 30 Jahren ist Heike Strehl dort Lehrerin und Leiterin der Zeppelin-Schule – und Leserin des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel, den Sie in voller Länge und kostenlos jetzt hier bekommen: tagesspiegel.de/bezirke.

„Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Freitag, 25. November, 16-18 Uhr endlich wieder unser traditioneller Adventsbasar auf dem Kirchplatz statt“, schreibt die Schulleiterin jetzt an den Tagesspiegel. Zusammen mit Kirche, Arbeitskreis und Unterstützungsverein sind alle herzlich in den Kiez eingeladen. Und was steht auf der Agenda?

„Selbstgemachte Naschereien, Grillgut, heiße Getränke, Mitmachspiele für die Kids und natürlich eine besinnliche Atmosphäre auf unserem Schulhof“. Das alles für den guten Zweck: „Zum Verkauf stehen Adventskränze, festliche Gestecke und Bastelarbeiten, die von den Eltern und Kindern der Schule hergestellt wurden“, so Schulleiterin Strehl. Alle Einnahmen helfen dem Förderverein dabei, besondere Ausstattungen, Ausflüge und Projekte für die Kids der Zeppelin-Grundschule zu finanzieren.

1957 erhielt die Schule ihren Namen und erinnert an den Flugplatz Staaken in der Nähe

Tipp: In der Mitte des Schulhofs steht ein Zeppelin-Kunstwerk. Der Name der Schule erinnert an die Geschichte des Flugplatzes nebenan. 1928, so die Legende, fuhr nämlich das riesige Luftschiff „Graf Zeppelin“ von der nahen Zeppelin-Werft über die Schule hinweg. Von ihm erhielt die Schule im Jahr 1957 schließlich ihren bis heute gültigen Namen. www.zeppelin-gs.de

Wie berichtet platzt die Schule (290 Kids) aus allen Nähten. Deshalb wird seit 2021 über den Neubau einer Schule ganz in der Nähe diskutiert, die auf einer alten Brache neben den ICE-Gleisen entstehen könnte. 2021 sprach sich das Bezirksamt unter Helmut Kleebank, SPD, für den Neubau aus. Auch erste konkrete Ideen wurden schon erstellt. In die alte Schule könnten zum Beispiel soziale Einrichtungen für die Staakener ziehen („Seniorenangebote, Künstlerateliers, Jugendkunstschule“).

Doch innerhalb der Gartenstadt gibt es daran auch Kritik, wie die Wohnungsbaugenossenschaft (2400 Mitglieder) an den Spandau-Newsletter schrieb: „Zwar sind wir nicht der Eigentümer der Schule, jedoch ist diese seit der Fertigstellung des ersten Teilabschnittes am 9. April 1915 untrennbar mit unserer Siedlung, also 1100 Wohneinheiten verbunden.“

Dieses Kunstwerk steht auf dem Hof der Zeppelin-Grundschule. © André Görke

Weihnachten beim SC Staaken Hier ein Querpass aus dem Vereinsheim des benachbarten SC Staaken um Klaus Dieter Krebs, das ebenfalls in der Gartenstadt liegt: Spandaus bester Fußballclub (1200 Leute) organisiert in diesem Winter einen Weihnachtsmarkt und lädt aufs Vereinsgelände in der Gartenstadt. Langer Weihnachtsabend am Kurzen Weg – am Sonnabend, 10. Dezember, 14-21 Uhr. Mit Basteln, Schminken, Grill, Torwandschießen, Weihnachtssingen („18 Uhr“) und Leinwand fürs WM-Viertelfinale.

