Gold, Geld und Uhren gestohlen Mutmaßlicher Einbrecher in Berlin vor Gericht

Weil er an drei Einbrüchen in die Kellerräume von Unternehmen beteiligt gewesen sein soll, steht ein 34-Jähriger ab Mittwoch um 9.15 Uhr vor dem Berliner Landgericht. Der Angeklagte soll als Mitglied einer Bande agiert haben.

Bei den Taten im November und Dezember 2021 seien laut Ermittlungen Bargeld, Gold und Luxusuhren im Wert von insgesamt rund 850.000 Euro erbeutet worden. Die Anklage lautet unter anderem auf Bandendiebstahl.

In einem Fall war es Einbrechern in einer Bankfiliale in Berlin-Charlottenburg gelungen, Schließfächer auszuräumen. Bei einer weiteren Tat habe die mutmaßliche Bande einen etwa 600 Kilogramm schweren Tresor aus einem Schokoladengeschäft in Berlin-Mitte entwendet. Im dritten Fall sollen der Angeklagte und ein bislang noch nicht ermittelter Komplize wegen einer Alarmauslösung den Tatort ohne Beute verlassen haben. Seit Mai dieses Jahres befindet sich der 34-Jährige in Haft. Für den Prozess sind bislang fünf Tage bis zum 19. Oktober vorgesehen. (dpa)