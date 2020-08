Unbekannte haben das Wahlkreisbüro des gesundheitspolitischen Sprechers der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, Thomas Isenberg, demoliert und mit Graffiti verunstaltet.

"Jede Räumung hat ihren Preis" steht in roter Farbe an den gesplitterten Scheiben, gegenüber an der Hausfassade am Hansaplatz auch noch "Ekelhafte Sozialchauvinisten", ebenfalls in rot. Außerdem ist das Antifa-Zeichen zu sehen. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage.

Am Montag war der Schaden gegen 7 Uhr morgens von einem Zeugen gemeldet worden. Eine Anzeige liege vor, nun ermittelt der Staatsschutz.

Ob die Zerstörung im Zusammenhang mit der Räumung der Neuköllner Kiezkneipe "Syndikat" steht, ist unklar. (Tsp)