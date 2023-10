„Greenwashing ist ein unfairer Begriff“ Kann der BER klimaneutral werden, Frau von Massenbach?

Frau von Massenbach, die Herbstferien beginnen in Berlin, wir erinnern uns an das große Chaos vor zwei Jahren, mit vielen Warteschlangen am BER. Wie ist die Lage in diesem Jahr?

Wir freuen uns auf alle Menschen, die vom BER in ihre Herbstferien fliegen wollen. Sie sprechen einen holprigen Start vor zwei Jahren an, der hat uns tatsächlich geholfen, alles anzuschauen, alle Prozesse zu überprüfen. Wir erwarten rund 1,2 Millionen Menschen, das ist eine Steigerung zum letzten Jahr, aber das ist nichts, was uns nervös macht.