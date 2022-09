Tagesspiegel Plus Grenzüberschreitung bei Demo des „Bündnisses für Frieden“ : In Brandenburg an der Havel protestieren Linke mit Akteuren der rechten Szene

Rassistische Parolen und deutschnationale Fahnen neben Linken-Transparenten: Politiker der Partei Die Linke gehen auf Distanz zu solchem „Sozialprotest“.