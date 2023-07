Grillverbot und Leinenpflicht Ordnungsämter planen Schwerpunktaktion in Berlins Parks

Die Ordnungsämter führen in der kommenden Woche in Berlins Parkanlagen eine sogenannte Schwerpunktaktion durch. Das teilte das Bezirksamt Mitte am Freitag mit.

Grund für die erhöhte Präsenz sei das steigende Bewusstsein für die Bedeutung von Grün- und Erholungsflächen in der Hauptstadt. Sie würden als „Oasen der Erholung und des Naturerlebens“ dienen, heißt es in der Mitteilung. Besucherinnen und Besucher sollten für das Thema sensibilisiert werden.

Die Beamten werden den Angaben nach sowohl in Zivil- als auch in Dienstkleidung auftreten. Die Aktion der Ordnungsämter konzentriere sich auf Verstöße gegen das Grünanlagengesetz. Dazu gehört auch das Grillverbot, das in Parks immer wieder missachtet wird. Auch Vergehen gegen das Hundegesetz würden geahndet. Hier kontrolliere das Ordnungsamt auch explizit die Leinenpflicht.

Die Ergebnisse der Schwerpunktaktion sollen zwischen dem 7. und 13. August vom Bezirksamt Mitte präsentiert werden.