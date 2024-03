Großbrand in Berlin-Wittenau gelöscht Einsatz der Feuerwehr nach mehr als 43 Stunden beendet

An Tag drei des Großbrandes an einer Lagerhalle in Berlin-Wittenau ist die Feuerwehr zuversichtlich, den Einsatz zeitnah beenden zu können. „Wir konnten den Brand in der Nacht erfolgreich eindämmen“, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel am Dienstagmorgen. Es gebe nur noch kleine Glutnester in der Halle und „außerhalb des Betriebsgeländes keine Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung mehr“. Knapp zehn Kräfte seien noch vor Ort.

Seit Sonntagnachmittag waren insgesamt 300 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Der Brand war am Sonntag ausgebrochen. Am Sonntagabend galt er zunächst als gelöscht, dann waren in der Nacht jedoch Glutnester wieder aufgeflammt. Zwischenzeitlich waren mehr als 100 Einsatzkräfte zeitgleich vor Ort gewesen. Den Einsatzort zu erreichen, war wegen der akuten Einsturzgefahr schwierig, hieß es seitens der Feuerwehr.

Man versuchte, die wiederaufgeflammten Glutnester mit Schaum zu löschen, sagte ein Sprecher am Montagabend. Das Gebäude konnte demnach nicht von den Einsatzkräften betreten werden. Seit Montagmorgen unterstützte auch das Technische Hilfswerk (THW) die Löscharbeiten. Demnach wurden mithilfe eines Kernbohrers weitere Zugänge zum Brandraum geschaffen.

Auf dem Kurznachrichtendienst X teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit, dass es durch den Brand eine starke Geruchsbelästigung gebe – regelmäßige Messungen wiesen jedoch keine Schadstoffbelastung in der Luft aus. Am Sonntag war ein Mensch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr war am Sonntag um 16.46 Uhr in die Wallenroder Straße alarmiert worden. Das Feuer griff im Verlauf des Brandes auf das darüberliegende Geschoss der 5000 Quadratmeter großen Halle über.

Zum entstandenen Sachschaden konnte die Feuerwehr bislang noch keine Einschätzung abgeben. (Tsp/dpa)