Großer Stern ab Dienstag für vier Tage gesperrt Rund um die Berliner Siegessäule werden Ampeln erneuert

Sperrung am Großen Stern: Rund um die Siegessäule in Berlin-Mitte werden in den Osterferien die Ampeln erneuert. Das teilte die Verkehrsverwaltung am Dienstag mit. Da für die Ausführung der Arbeiten alle fünf Anlagen gleichzeitig ausgeschaltet werden müssten, sei eine viertägige Vollsperrung des Großen Sterns und aller Zufahrten für den Kfz-Verkehr erforderlich, hieß es.

Laut den Angaben der Verkehrsverwaltung werden an allen fünf Ampelanlagen künftig energieeffiziente LED leuchten. Zusätzlich sollen neue Sensoren den Radverkehr erfassen – sind besonders viele Radfahrer unterwegs, soll eine längere Grünphase für den Radverkehr eingeleitet werden. Notwendige Markierungsarbeiten sollen während des Umbaus der Ampelanlagen ebenfalls erledigt werden.

Ab hier ist gesperrt Während der Sperrung von Dienstag, 2. April, 6 Uhr, bis Freitag, 5. April, 20 Uhr, sind alle Zufahrten zum Großen Stern (Altonaer Straße, Spreeweg, Straße des 17. Juni, Hofjägerallee) gesperrt. Und zwar jeweils ab den angrenzenden Kreuzungen: Straße des 17. Juni (West)/Klopstockstraße

Altonaer Straße/Klopstockstraße/Bartningallee

Spreeweg/Lutherbrücke/John-Foster-Dulles-Allee

Straße des 17. Juni (Ost)/Yitzhak-Rabin-Straße

Hofjägerallee/Tiergartenstraße/Stülerstraße/Klingelhöferstraße

Die Erneuerung der 1997 installierten Ampeln werde bewusst in die verkehrsärmere Schulferienzeit gelegt, erklärte die Verwaltung.

Laut der Mitteilung wird während der Sperrung zwischen dem 2. und 5. April der öffentliche Personennahverkehr aufrechterhalten. So könnten die BVG-Busse der Linien 100, 106, 187 und N26 den Großen Stern passieren. Auch Radfahrer sollen die vorhandenen Radwege weiter nutzen können, ebenfalls offen bleiben den Angaben nach die Gehwege.