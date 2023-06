Größerer Einsatz der Feuerwehr Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Berlin-Schöneberg

Bei einem Brand in einem Wohnhaus am Gustav-Müller-Platz in Berlin-Schöneberg sind am Mittwochmorgen drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers erlitten die drei Personen Rauchvergiftungen. Zudem seien drei weitere Menschen vom Balkon eines Nachbarhauses mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht worden.

Demnach war das Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Der Brand habe zudem auf die darüberliegende Wohnung sowie das Dach übergegriffen.

Inzwischen sei das Feuer gelöscht, die Einsatzkräfte seien noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, so der Sprecher weiter. Das betroffene Wohnhaus sei vorerst geräumt worden, die Bewohner würden durch die Feuerwehr betreut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Wir überprüfen noch alle Wohnungen und gucken nach, welche bewohnbar sind“, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Unter anderem gebe es auch Wasserschäden. Bei dem Einsatz habe sich gezeigt, wie wichtig es sei, dass es genügend Platz für die großen Feuerwehrfahrzeuge, insbesondere die Drehleiter gebe, sagte Sprecher. „Es hat hier gereicht, und das war hier auch wichtig, weil hier Menschen vom Balkon gerettet worden sind.“ Er wies darauf hin, dass es in dieser Hinsicht in Berlin zunehmend Probleme gebe.

Die Feuerwehr war mit 70 Kräften im Einsatz. (Tsp, dpa)