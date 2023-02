Großmutter hatte sich offenbar verlaufen Vermisstes Baby in Berlin wieder wohlauf

Der fünf Monate alte Junge, der am Mittwochmorgen zusammen mit seiner Großmutter in Berlin-Lichtenrade im Freien gefunden wurde, ist wieder aus der Klinik entlassen worden. „Der Säugling hat sehr viel Glück gehabt“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Das Kind ist demnach wieder wohlbehalten bei seiner Familie.

Laut einem Bericht der „Bild“ vermutet die Mutter des Säuglings, das die Großmutter die Orientierung verloren und sich deswegen verlaufen habe. Die 72-jährige war nach den Angaben vom Mittwoch stark unterkühlt und wurde weiterhin medizinisch behandelt. Sie war am Dienstag nicht von einem Spaziergang mit ihrem Enkel im Ortsteil Buckow im Bezirk Neukölln zurückgekehrt.

Die vermisste Seniorin und ihr Enkelkind waren am Mittwochmorgen aufgefunden worden. Die beiden wurden in der Wolziger Zeile im Ortsteil Lichtenrade im Freien entdeckt und mit Verdacht auf Unterkühlung im Krankenhaus gebracht.

Mit einem Großaufgebot hatten die Einsatzkräfte zuvor nach der Seniorin und dem Baby gesucht. Zuerst hatte der RBB berichtet. Die 72-Jährige und das fünf Monate alte Kind waren seit Dienstagmittag vermisst worden.

Die Frau war am Dienstag gegen 12.20 Uhr mit ihrem Enkelkind aus der Heimsbrunner Straße in Buckow zu einem Spaziergang in Richtung Britzer Garten aufgebrochen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Seitdem waren die sonst als zuverlässig geltende Großmutter und das Baby nicht in die Wohnung der Mutter des Kindes zurückgekehrt. Die Entfernung zwischen Heimsbrunner Straße und Wolziger Zeile beträgt rund sechs Kilometer.

Die Polizei hatte die Umgebung mit zahlreichen Kräften abgesucht. Dazu waren auch ein Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde im Einsatz gewesen. Auch die Feuerwehr beteiligte sich an der Suche. (Tsp, dpa)

