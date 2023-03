Großprojekt „Coral World Berlin“ Die Herkunft der Fische darf nicht genannt werden

Wie steht es eigentlich um „Coral World Berlin“, das Großbauprojekt an der Rummelsburger Bucht in Lichtenberg? Dort soll eine Mischung aus Hotel, Vergnügungspark, Parkanlage und Aquarium mit exotischen Fischen entstehen. Im Januar war Coral-World-Gründer Benjamin Kahn zum ersten Spatenstich in die Rummelsburger Bucht gereist. Die „komplexen Tiefbauarbeiten“ wurden an eine Firma aus Offenbach vergeben.

